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59歲內衣皇后挨餓48小時 成果公開太驚人

記者陳慧貞／專訪
李芳雯曾嘗試多種方式減肥，保持30年只穿S號衣服的好身材。(記者沈昱嘉／攝影)
李芳雯曾嘗試多種方式減肥，保持30年只穿S號衣服的好身材。(記者沈昱嘉／攝影)

昔日有「內衣皇后」封號的台灣女星李芳雯，近期演出新戲「舊金山美容院」飾演劉品言的媽，為了這部戲，她原本答應與友人搭豪華郵輪暢玩墨西哥，還付了6位數旅費，結果在得知新戲由「華燈初上」編劇杜政哲執導後，她考慮數天，決定放棄出遊，連繳了的船費旅費，也忍痛捨棄，就為了給自己全新挑戰。

李芳雯性格灑脫，看似凡事不在乎，對於工作卻是全心全意地投入，為了這次專訪，她自稱「餓了2天」，「不然臉腫腫的，能看嗎？而且要穿設計師服，當然要瘦才好看。」於是她足足2天未進食，餓了就喝水，「還好我很喜歡喝水，一天要喝2000cc的水，極度飢餓的話，就去睡覺。」

說起減肥歷程，模特兒出身的李芳雯，幾乎一出道就時刻控制體態，也嘗試過各種稀奇古怪的減肥秘方，「就像神農嘗百草，什麼168、減肥茶、斷食法都試過」她說，30歲前完全不忌口，吃宵夜還喝酒，後來驚覺飲食影響健康和美麗，她開始拒吃油炸物和手搖飲，不吃加工食物只吃原型食物，食物也不加調味料，且晚上過6點就不進食，30年來都穿S號的衣服，如今體重仍維持在50公斤上下，身材凍齡宛如少女。

過去在8點檔中，李芳雯是專業壞女人，經常演貴婦惡女角色，久未拍8點檔的她，去年客串「美麗人生」，戲裡照樣演出潑辣的女生，對「懷孕」的方馨拳打腳踢，一度用力過猛，還踢壞高跟鞋，她忍不住抱怨又演壞女人時，誰知製作人回她：「就是找妳來打架的啊」令她啼笑皆非。

這回演出「舊金山美容院」，李芳雯坦言，其實原已安排和友人相偕搭郵輪去墨西哥度假，數十萬團費都繳了，結果接到這部戲的邀約，又是她很欣賞的導演杜政哲的作品，拍攝檔期恰巧撞到她旅遊日期，幾經考慮後，她認為機不可失，決定放棄旅遊。她笑談拍戲心得，直呼角色是董至成的妻子，因丈夫負債落跑，她只能做家庭手工扛家計，過程中因戴假髮還戴到頭皮發癢過敏，「只能說造型很醜、很素，應該會有人認不出是我，不過，這樣的挑戰很值得。」

李芳雯為了拍照上相，連餓2天未進食。(記者沈昱嘉／攝影)
李芳雯為了拍照上相，連餓2天未進食。(記者沈昱嘉／攝影)
模特兒出身的李芳雯一擺pose架勢十足。(記者沈昱嘉／攝影)
模特兒出身的李芳雯一擺pose架勢十足。(記者沈昱嘉／攝影)
李芳雯凍齡如少女。(記者沈昱嘉／攝影)
李芳雯凍齡如少女。(記者沈昱嘉／攝影)

墨西哥 舊金山 華郵

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