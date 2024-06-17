在中國拍片捲入統戰風波 季芹委屈喊「我不能接受」

王仁甫(左)和季芹期待順利完賽。(記者沈昱嘉／攝影)

王仁甫與季芹17日出席「蒙古戈壁世界四大極地馬拉松 」賽前發布記者會，和教練搭檔林義傑同台。王仁甫坦言起初是被林義傑說服參賽，後來他後悔已經來不及，連記者會前都萌生落跑念頭。倒是季芹為了守護支持老公，自願在最後一天加入陪跑陣容。

季芹原本得知王仁甫要跟林義傑挑戰7天250公里的馬拉松，傻眼問他：「你有沒有搞錯？」王仁甫雖然過去有參加馬拉松的經驗，但遠赴蒙古跑步還是頭一遭，目前已經投入訓練半年，每天把處理足部水泡、舒緩按摩當成家常便飯。

王仁甫分享，為了這場馬拉松，他已經瘦了5公斤，屆時要背著10公斤行囊在炎熱氣候中跑步。他已經準備好了胸貼、蛋蛋膏，預防重要部位受傷。他也會帶著妻兒手寫的加油字條，當成堅持下去的動力來源。

他們也提到這趟蒙古旅程和中國內地無關，因為王仁甫與季芹日前才因成都旅遊影片莫名捲入網紅波特王爆料收費拍片風波。王仁甫與季芹直呼「很無辜」，因為這是他們早就安排好的家族旅遊，沒想到被拿來做文章，讓季芹相當委屈。