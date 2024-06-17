唐治平母親遺體冰存14天無人領 7月8日是最後期限

藝人唐治平的母親3日在新北市淡水區，被鄰居發現陳屍租屋處社區頂樓，檢警相驗確認身分，唐仍堅稱遺體不是他母親而拒領。警方14日已發布「認領公告」，7月8日若無人領回，將由殯儀館代為處理後事。(記者林昭彰／翻攝)

藝人唐治平母親3日在新北市淡水區，被鄰居發現陳屍租屋處社區頂樓，檢警司法相驗確認身分，唐仍堅稱遺體不是他母親而拒領。警方14日依規定發布「認領公告」，7月8日若無人領回，將由殯儀館以「有名無主屍」代為處理後事。

警方指出，唐母遺體發現後，員警採證依客觀證據確認身分，並請其他家屬指認無誤，隔日報請士林地檢署司法相驗，但唐治平始終堅持拒領。

根據新北市政府處理無名屍體辦法，應於檢察官相驗隔日起14日內，將無名屍性別、年貌、特徵、身材、衣著、型態及遺留物等詳實資料，報請新北市警察局刑警大隊公告認領，認領期間自公告日起算25天。

本案3日發生，淡水警分局偵查隊鑑識完成後，即將遺體移至新北市立板橋殯儀館冰存，4日由士林地檢署檢察官開立相驗屍體證明書，承辦員警依規定將資料陳報新北市刑警大隊辦理公告，副本發給刑事局備查，接著刑警大隊就已在14日發布認領公告。