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唐治平母親遺體冰存14天無人領 7月8日是最後期限

記者林昭彰／新北即時報導
藝人唐治平的母親3日在新北市淡水區，被鄰居發現陳屍租屋處社區頂樓，檢警相驗確認身分，唐仍堅稱遺體不是他母親而拒領。警方14日已發布「認領公告」，7月8日若無人領回，將由殯儀館代為處理後事。(記者林昭彰／翻攝)
藝人唐治平的母親3日在新北市淡水區，被鄰居發現陳屍租屋處社區頂樓，檢警相驗確認身分，唐仍堅稱遺體不是他母親而拒領。警方14日已發布「認領公告」，7月8日若無人領回，將由殯儀館代為處理後事。(記者林昭彰／翻攝)

藝人唐治平母親3日在新北市淡水區，被鄰居發現陳屍租屋處社區頂樓，檢警司法相驗確認身分，唐仍堅稱遺體不是他母親而拒領。警方14日依規定發布「認領公告」，7月8日若無人領回，將由殯儀館以「有名無主屍」代為處理後事。

警方指出，唐母遺體發現後，員警採證依客觀證據確認身分，並請其他家屬指認無誤，隔日報請士林地檢署司法相驗，但唐治平始終堅持拒領。

根據新北市政府處理無名屍體辦法，應於檢察官相驗隔日起14日內，將無名屍性別、年貌、特徵、身材、衣著、型態及遺留物等詳實資料，報請新北市警察局刑警大隊公告認領，認領期間自公告日起算25天。

本案3日發生，淡水警分局偵查隊鑑識完成後，即將遺體移至新北市立板橋殯儀館冰存，4日由士林地檢署檢察官開立相驗屍體證明書，承辦員警依規定將資料陳報新北市刑警大隊辦理公告，副本發給刑事局備查，接著刑警大隊就已在14日發布認領公告。

唐母遺體自3日冰存在板橋殯儀館，迄今已14天，屆時若公告25日期滿，也就是7月8日仍無人辦理認領，將由殯儀館代為收埋處理，費用會通知法定繼承人限期繳納，逾期不繳納者，依法移送強制執行。若符合社會救助法無力負擔，得予以減免。

藝人唐治平的母親3日在新北市淡水區，被鄰居發現陳屍租屋處社區頂樓，檢警相驗確認身...
藝人唐治平的母親3日在新北市淡水區，被鄰居發現陳屍租屋處社區頂樓，檢警相驗確認身分，唐仍堅稱遺體不是他母親而拒領。警方14日已發布「認領公告」，7月8日若無人領回，將由殯儀館代為處理後事。(記者林昭彰／翻攝)

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