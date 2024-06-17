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與夏克立離婚真實內幕？黃嘉千驚人預告：驚心動魄

記者陳慧貞／專訪
黃嘉千自認難免有情緒起伏時，但心情已逐漸平靜。記者吳致碩／攝影
黃嘉千自認難免有情緒起伏時，但心情已逐漸平靜。記者吳致碩／攝影

台灣藝人黃嘉千與老公夏克立2022年7月爆出婚變後，雙方對簿公堂，如今官司纏訟近2年，仍處於剪不斷理還亂的局面，為了宣傳果陀劇場新戲「穿越門中門」，17日她露面接受專訪，吐露結束16年異國婚的真正心聲，從這段婚姻，她體悟到：「我有小聰明，但其實我沒有那麼厲害！」

官司仍在進行中，黃嘉千直言許多事不能說清楚，因為牽扯許多，這點和過去向來侃侃而談的她，作風大相逕庭，黃嘉千說：「現在只能等待，我也還在消化，而『等待』是需要耐性和經歷考驗的。」等待什麼呢？她說：「一個對的時間，我會說清楚。」，補充道：「然後你們(指媒體)會... 」接著做出「驚愕」表情，預告和夏克立之間的真實狀況會是一枚震撼彈。

之前黃嘉千向男方提出家暴離婚訴訟，日前士林法院也核發保護令，等於證實夏克立家暴事實，官司看似有進展，經歷近2年的纏訟，黃嘉千坦言如今心情已漸趨平靜，問上一次落淚是何時？她思索片刻沒說話，經紀人一旁代答：「大約是兩個禮拜前吧」，她才緩緩吐出：「還是會有情緒起伏的時候，我沒那麼厲害，也沒有那麼大的包容力可以當沒事。」

儘管婚姻走到這局面，但黃嘉千仍感謝所有發生的事情，16年的婚姻關係結束，自己也成長許多，「以前我很在意別人眼光，發生事情只想躲起來，假裝沒事」，但經歷這些，她不想給人自己受傷害的感覺，更不想表現脆弱的一面，於是終究鼓起勇氣面對，成長學會「自我認知」的重要性。

提到「穿越門中門」，黃嘉千在劇中飾演一名富商的第二任妻子「瑞蓮」，透過來自未來的盧以恩，才知自己即將遭丈夫夥同友人謀財害命，於是決定改變命運。角色性格善良、正直、勇敢、聰明，黃嘉千感慨：「善良人人都有，我有良知和小聰明。」，人生有許多關卡，她只能期許自己勇敢面對。

果陀劇場舞台劇「穿越門中門」，將於7/26至7/28於臺北表演藝術中心大劇院演出4場，購票請洽OPENTIX售票網。

黃嘉千主演果陀劇場「穿越門中門」為戲宣傳。記者吳致碩／攝影
黃嘉千主演果陀劇場「穿越門中門」為戲宣傳。記者吳致碩／攝影
黃嘉千經歷婚變，學會「自我認知」的重要。記者吳致碩／攝影
黃嘉千經歷婚變，學會「自我認知」的重要。記者吳致碩／攝影
黃嘉千為果陀劇場「穿越門中門」宣傳。記者吳致碩／攝影
黃嘉千為果陀劇場「穿越門中門」宣傳。記者吳致碩／攝影
黃嘉千自認有小聰明，但不夠勇敢。記者吳致碩／攝影
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黃嘉千 家暴 台劇

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