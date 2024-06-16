人帥用不著？胡歌宣傳影片開濾鏡變「臉歪嘴斜」 連本尊都吐槽…

胡歌在濾鏡下五官大變形。(取材自微博)

大陸男神胡歌 日前赴台灣參加「對話青年」講座，掀起一股熱潮。近日，胡歌被PO出一支為上海國際電影節宣傳的影片，不料卻因開了瘦臉濾鏡，導致「臉歪嘴斜」、五官大變形，連他本人也跳出來吐槽，引起網友熱議。

影片中可見，胡歌穿著黑色外套搭白T，相當清爽，但他的臉部卻顯得有些歪，嘴巴也都斜了，可說是五官完全變形，連背景牆上的線條都嚴重扭曲。原來是瘦臉美顏濾鏡開太強的緣故。

對此，不少網友跳出來留言，「長得好看的人用濾鏡就會變得很奇怪」、「開了瘦臉吧」、「你都變外星人了」、「還是原來比較帥吧」。

連胡歌自己都轉發影片問說，「請問這是什麼濾鏡？背景都變形了！」騰訊視頻回覆：「我們愛哥愛到了變形！」結果胡歌又表示：「是我幸福到了變形」。雙方互度引得網友大笑「簡直太逗了，非常的歡樂」，還有人打趣，「這兩人的回應有一點調情的感覺」、「不管變形還是變型，你都最型」。

其實，不適合大開濾鏡的除了胡歌，還有女星郭碧婷。