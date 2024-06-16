隔22年獻出第一次 品冠放大絕「謝謝你們沒去看老張」

品冠舉辦「今夜老黃是在哈囉」演唱會。圖／寬宏藝術、種子音樂提供

品冠祭出新招，昨晚在台北Legacy舉辦「今夜老黃是在哈囉」演唱會，感動打趣直呼「謝謝你們沒有去看老張（指張學友），來選擇看老黃（指自己），不要假了，我知道你們買不到票」，提到自己有到場朝聖，內心大受感動，因此臨時把「心如刀割」加進歌單。

品冠昨晚一開口就帶來改編版的「水晶球」，是歌迷敲碗多年期盼能聽到現場版的點歌冠軍，他表示：「這首歌曲22年前錄音完還沒公開唱過，今天是我首次公開現場演唱這首歌曲，一直有聽到很多歌迷很希望聽到我現場演出，因此特別放在演唱會一開頭表演，把它獻給大家作為驚喜。」另外帶來「身邊」、「疼你的責任」、「無可救藥」等金曲，讓粉絲大呼滿足。