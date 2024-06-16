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曾預言孫安佐來討債 命理師藏20年才說出狄鶯有這危機

記者林怡秀／即時報導
命理師李玉珮吐露當年為狄鶯算命的真相。圖／摘自YouTube
命理師李玉珮吐露當年為狄鶯算命的真相。圖／摘自YouTube

狄鶯和孫鵬愛子孫安佐因在泰國呼麻擅闖民宅遭捕，再度引發爭議，孫安佐日前又現身信義區，手拿瓦斯火槍，讓行人們退避三舍，種種行徑令人不解，命理師李玉珮日前上JET「命運好好玩」透露，20年前她算過狄鶯的子女宮，預言孫安佐就是來討債的孩子，如今一語成讖，她也透露當年曾算出狄鶯還有1個危機，不過她沒敢說，現在她則和盤托出。

李玉珮說，孫安佐在泰國出事的新聞發酵後，網友翻出她20年前預言的影片，讚她神準，但她坦言其實有點困擾，因為媒體追著她想還原當年真相，但她都一一拒絕，一來怕受訪經過剪接被斷章取義，她不希望自己的言論看起來像是對孫家落井下石，二來她不願意被認為是在搏版面，她也不需要去蹭這個知名度。

她回想當時的場面，其實相當尷尬，「媽媽為了維護孩子，會回嗆我個3、5句，當然這是很正常的反應，其實前面過程都還滿愉快的，就是講到紫微題，剛好狄鶯的命盤就是武曲加破軍，武曲是財星，破軍是一個破耗之星，當破耗之星和財星在一起的時候，破的就是財。」這也是她當年說孫安佐是來討債的原因。

而狄鶯命盤其實還隱藏了一個危機，「這顆星叫天刑，這顆星在當場我並沒有講出來，天刑就是官司、官非，所以狄鶯她子女宮的狀況，就是反映了孫安佐目前的所有狀況。」她說因為當時氣氛被她搞得很僵，她顧及狄鶯的心情，因此安慰狄鶯命盤還有「祿存」，孩子不會有事，可惜狄鶯命盤有武曲化忌，即便有祿存也無濟於事。

孫安佐 泰國

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