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病毒無情攻擊…張學友3度道歉 揭驚人狀況逼哭1.1萬人

記者林士傑／即時報導
張學友(左二)強忍不適登台，演出依舊可圈可點。圖／JDS提供
張學友(左二)強忍不適登台，演出依舊可圈可點。圖／JDS提供

張學友挺過呼吸道融合病毒（RSV）的種種不適，本周按原定計畫攻蛋，16日是他此行「60+」世界巡演在小巨蛋的最後一夜，他繼前天、昨天向全場道歉之後，今晚3度致歉表示：「帶著非常抱歉的心，覺得沒辦法很盡興地為大家表演，會覺得有點對不起大家的感覺。」

他因罹患RSV停辦上周3場演出，今晚提到病毒對他很不客氣，不斷攻擊上呼吸道以及背部，14日當晚抱病演出過程難度極高，昨天狀況好轉許多，沒想到今天又惡化：「請大家容許我不斷喝水，今天狀況跟昨天不一樣，昨天不覺得（喉嚨）那麼乾，今天唱2句就乾，可能會聽到有一點啞。」所以自己只能多喝水，這幾天也備有毛巾，他幽默表示：「因為很多痰，毛巾會常常出現，但不會丟你們啦！放心！可是會常常用它。」

他希望透過跟全場觀眾聊天幫助自己開嗓，也提醒大家可以把注意力分一些給燈光、舞台還有舞蹈老師等等，感性表示雖然是張學友的演唱會，但缺少幕前幕後任何1位工作人員就辦不成，「希望大家可以原諒我，我會盡力的，也再一次感謝台灣朋友對我的愛護跟包容」。至於如何決定照常演出？他說全看早上的練唱狀況，「早上起來如果能唱出來，那就繼續」。

面對時光飛逝，他說雖然措手不及，但照照鏡子發現62歲的自己還可以啊，朋友建議他環遊世界享受人生，他把巡演當成是環遊世界，「那應該怎麼享受人生？我已經在享受人生了，在舞台上為大家表演，是我最享受的事情」。

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