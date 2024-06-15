黑臉不理人… 周也耍大牌視頻流出 網憂：成下一個吳謹言

周也近日被爆在公開活動中對央視電影頻道記者態度冷漠。

以電影「少年的你」打開知名度的新生代女星周也，近日被爆在公開活動中對央視電影頻道記者態度冷漠，連對方喊她名字，她也黑臉不回應。相關影片流出後，引起網友熱議，而吳謹言暴紅後耍大牌的往事，也再被重提。有網友擔心，周也會變成下一個吳謹言。

外型甜美、氣質清新的周也有著「小章子怡」封號，她去年演出于正電視劇「為有暗香來」暴紅，吸粉無數。周也也曾和陳飛宇演過青春電影「倒數說愛妳」，讓不少人印象深刻。近日，她卻陷入耍大牌風波。

外型甜美的周也有著「小章子怡」封號。(取材自微博)

據悉，事件起源於央視電影頻道在官方帳號上發布的影片。畫面中，周也身穿藍色長裙，戴著圍巾，只見她面對央視電影頻道的鏡頭時，不僅沒有任何回應，還故意將頭轉向牆壁，迴避鏡頭。連記者喊她名字，她也不聽不聞，並全程黑臉，態度相當冷漠。

對此，周也方澄清表示，這並非正式的拍攝場合，對方沒有露出官方牌子，讓周也誤以為是私生飯或代拍，因此沒有回應。但隨著央視電影頻道再次放出證據，這些辯解立刻破功。

而周也過往的負面言行，也被網友一一扒出。包括在直播中多次讀錯「懺」悔的懺，被指文化素養不足。另外，拍攝「女將星」時，周也則被曝出使用五個替身，包括武替、水替、腳替、背替和馬替等，一點也不敬業。

據了解，周也不是第一個得罪央視記者的明星。近日因「墨雨雲間」人氣大漲的吳謹言，2018年因「延禧攻略」暴紅後，採訪通告排的太滿，竟然和央視電影頻道一再改時間、改地點，又要縮短採訪時間，氣得央視取消採訪，半夜發文「審判」她，吳謹言並一度遭到封殺。