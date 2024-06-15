張學友二度道歉 認台灣「表現最差的一場」
歌神張學友因為感染RSV病毒，身體逐漸康復的他，今（15）晚在台北小巨蛋舉辦第5場「60+」世界巡迴演唱會，他說昨天是139場裡表現最差的一場，「連我自己都很難包容自己」。不過經此一病，他表示有兩大收穫，一是自己身體瘦了些，另一則是發現「你們是真的愛我」。
張學友為了保持體力，今天難得沒有和樂手一起彩排，對此他向樂手道歉。另外他也說，今天的狀態比昨天好一點，「歡迎大家來張學友60+的演唱會第140場，也是我們這次在台灣、台北小巨蛋的第5場，本來應該是第8場，只是因為小弟...身體抱恙，沒辦法，所以這幾天之前取消3場的觀眾朋友，跟大家道歉，希望大家原諒，可以唱的，沒有任何一個人會比我更想唱」。
張學友感慨說，如果說這次生病有什麼收穫，除了好像瘦了一點，「我知道你們是真的愛我」，他自責昨晚表演狀況差，連自己都很難以接受，「可是大家，昨天到我唱最後一首歌的時候，發現大家都看得很開心，我就奇了個怪了，你們不是來聽我唱歌嗎，我都唱成這樣，你們更開心，唯一我自己可以跟我自己解釋的是，你們是真的愛我，在這裡衷心謝謝所有台灣朋友對我的愛護，我會加油的」。
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