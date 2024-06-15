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李玟出道30年紀念展 絕美雕像揭幕 「美如天使」

記者梅衍儂／即時報導
李玟的紀念雕像圖／CoCo李玟家人提供
李玟的紀念雕像圖／CoCo李玟家人提供

今（15）日是天后CoCo李玟出道30年的日子，雖人已逝，但精神永留愛她的人心中，她的藝術紀念雕像今在武漢石門峰紀念公園舉行揭幕儀式，CoCo的媽媽、大姊和二姊和來自各地數百位歌迷齊聚，一起紀念並共同見證。

李玟的紀念展。圖／CoCo李玟家人提供
李玟的紀念展。圖／CoCo李玟家人提供

CoCo以獨特的嗓音和出色的演唱技巧，為華語樂壇貢獻了大量膾炙人口的優質作品，成為無數歌迷心目中永恆的偶像，她用音樂溫暖了無數人的心靈，她的離開也令許多人感到遺憾。湖北雕塑家史金淞特地製作她的雕像，歷時10個月精雕細琢，以名畫「維納斯的誕生」為靈感，以鏡面不鏽鋼打造。

雕像在陽光下折射出耀眼光芒，頂著一雙天使翅膀，站在巨型珍珠貝殼之上，在彩虹階梯盡頭踏浪而來，代表CoCo宛如雲端天使般存在，轉身回眸間是她永恆的燦爛笑容。

李玟表演服展示圖／CoCo李玟家人提供
李玟表演服展示圖／CoCo李玟家人提供

除了雕像，還有紀念展，展出了CoCo憑藉「月光愛人」獲得的第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲獎盃。先前CoCo李玟全球歌迷會一人一信，向香港特區政府文化體育及旅遊局陸續發出近萬封郵件，期望在星光大道設立CoCo的紀念星星，以此紀念這位華語樂壇天后的藝術成就。借 CoCo 出道30周年的特別時刻，歌迷也呼籲更多支持者去信有關部門，為CoCo爭取這份榮譽。

CoCo二姊李思林致詞感謝到場的每位粉絲和嘉賓，她表示30年來，CoCo 一直很珍惜這段來不易的音樂歷程，也曾表示要跟所有的歌迷一起好好紀念這一刻。如今，大家一起幫助CoCo完成了未盡的心願，也共同見證了雕像的落成，正是喻示著她的音樂將永遠延續與傳播。

李玟二姊致詞。圖／CoCo李玟家人提供
李玟二姊致詞。圖／CoCo李玟家人提供
李玟大姊（左起）、媽媽和二姊都到場。圖／CoCo李玟家人提供
李玟大姊（左起）、媽媽和二姊都到場。圖／CoCo李玟家人提供

李玟 香港 雲端

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