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李玟鐵粉Selina談王力宏獻唱爭議：她無法取代

記者梅衍儂／即時報導
Selina是李玟鐵粉，踏入演藝圈很大因素是受偶像影響。圖／hegen提供
Selina是李玟鐵粉，踏入演藝圈很大因素是受偶像影響。圖／hegen提供

第35屆金曲獎將於29日登場，其中緬懷已故天后Coco李玟的獻唱橋段由王力宏擔綱，引起外界兩極看法。Selina身為李玟鐵粉，今（14）日出席活動談及此事直言：「再棒的演出都沒辦法取代李玟在我們心目中的位子，也沒辦法撫平遺憾和難過，我想這是所有粉絲的心聲。」

Selina入行的最大機緣就是李玟，曾為了看她的演唱會徹夜排隊搶票，更收藏Coco每張專輯。去年Coco驟逝，Selina傷心落淚。對於金曲獎邀王力宏獻唱，Selina坦言沒有特別去了解新聞，僅表示無論再好的表演都無法替代天后。

而問及上月母親節，Selina一時想不起怎麼度過，只記得小徐爸非常浪漫，買花送給小徐媽、任媽以及她，但小徐沒有任何表現，Selina則說小徐平日也會常常送花。會希望小徐七夕有所表現嗎？她笑說七夕似乎是個悲傷節日，因為牛郎織女一年一見，更搞笑向小徐撂狠話，「要對我好一點，不然我讓你人生像七夕，一年見我一次」。

Selina先前在戀綜「喜歡你我也是」，放閃和小徐的姐弟戀，她表示小徐對此很得意，也怕她今天見媒體會緊張，安慰她「好啦沒事啦，不然我的事情你再多講一些」，對於小徐被誇很大方，忍不住吐槽：「他有選擇的空間嗎？嘴巴長在我身上。」

李玟 王力宏 母親節

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