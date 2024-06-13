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黃曉明也追「玫瑰的故事」 質問劉亦菲「一事」惹網友笑翻

娛樂新聞組／即時報導
劉亦菲在「玫瑰的故事」中演技大爆發。(取材自微博)
劉亦菲在「玫瑰的故事」中演技大爆發。(取材自微博)

「神仙姐姐」劉亦菲主演的電視劇「玫瑰的故事」，自開播後就引爆話題，吸粉無數，就連黃曉明都趁著端午連假二刷了這部劇，但他事後卻生氣地質問劉亦菲：為什麼不找他來演。相關話題讓不少網友笑翻了。

眾所周知，黃曉明、劉亦菲曾合作過金庸經典武俠劇「神鵰俠侶」，兩人飾演楊過與小龍女，風靡一時。近日，黃曉明受訪時談到「玫瑰的故事」熱播，先是誇讚了男女主角的頂級顏值，接著表示，自己二刷了這部劇，對劇情可說是已經瞭如指掌。

隨後，他話鋒一轉，提到自己看劇後氣得質問劉亦菲，「這部劇的劇本這麼好，就算我不能演男主角，推薦客串幾分鐘，打打醬油啥的也可以，但是劉亦菲卻說這次忘記了，下次一定，哈哈！」黃曉明的這段話逗樂不少網友，紛紛笑稱兩人互動太有趣。

據悉，「玫瑰的故事」集結了多位帥哥美女參演，包括佟大為、林更新、彭冠英、霍建華、萬茜等，劉亦菲在劇中與四位男主角各有精采戀情，從結婚生女到離婚再到戀愛，經歷人生不同階段，故事起承轉合，特別考驗劉亦菲的演技。

而身為焦點人物，劉亦菲的一舉一動備受關注，近日她就在北京被網友偶遇。只見她打扮休閒，身穿灰色T恤搭配寬版牛仔褲，露出小蠻腰。而她這一身裝扮看似平淡無奇，實際價錢卻相當驚人，有網友算過，她從頭到擠的行頭已破6萬元人民幣。

另有，亦有網友發現劉亦菲的五官似乎圓潤不少，臉部下顎線線條明顯消失，看似與脖子連在一線，整張臉看起來腫了不少。但有細心網友發現，劉亦菲疑似被有心人P圖惡整，尤其耳朵、鼻子、頸部有修圖痕跡，做法令人不解。

黃曉明趁著端午連假追了劉亦菲主演的「玫瑰的故事」。(取材自微博)
黃曉明趁著端午連假追了劉亦菲主演的「玫瑰的故事」。(取材自微博)

劉亦菲 黃曉明 端午

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