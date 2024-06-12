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搭吳謹言暴紅… 王星越直播遇騷擾 無奈眼神讓粉絲心疼

娛樂新聞組／即時報導
王星越露出一臉無奈眼神。(取材自微博)
王星越露出一臉無奈眼神。(取材自微博)

電視劇「墨雨雲間」近日成為收視黑馬，除了女主角吳謹言話題熱度高，飾演腹黑男主的王星越也跟著暴紅。近日，他開直播與粉絲互動時，被私生飯頻打電話干擾，王星越只好一臉無奈又無助看向一旁的工作人員。影片曝光後，讓不少粉絲直呼好心疼。

被暱稱為「小孩哥」的王星越才22歲，出道5年來，演過的電視劇超過10部，包括「周生如故」中的大反派、「寧安如夢」中女主的白月光，去年他更在「為有暗香來」中擔任男主角，深情守護女主角周也，內斂演技贏得不少掌聲。近日，他在「墨雨雲間」中，王星越飾演聰明又腹黑的「肅國公」，帥氣助攻女主角報仇，人氣狂飆。

王星越日前趁著拍戲空檔，開直播與粉絲聊天互動，還親自讀了粉絲的手寫信，但過程中聲音卻斷斷續續，甚至好幾度沒聲音，原來是有私生飯一直打電話騷擾，短短幾分鐘就多達4次，讓王星越無奈地望向工作人員，一臉委屈。

相關視頻曝光後，網友紛紛大讚王星越脾氣溫和、情緒穩定，還有不少人為他叫屈，「小孩哥拍了一天的戲還來直播，私生飯太過分了」、「能不能放過他」、「再喜歡也不要去打擾人家，理智都不懂嗎」、「怪不得看直播回放時，他眼睛有點紅，好像有點淚光」、「心疼王星越」。

王星越搭檔吳謹言，在「墨雨雲間」有精采對手戲。(取材自微博)
王星越搭檔吳謹言，在「墨雨雲間」有精采對手戲。(取材自微博)

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