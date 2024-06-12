我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我真的不知道該選誰」 民調：6成對川普沒好感、對拜登好感也僅4成

付小費像在繳稅 三分之一美國人認為小費文化太超過

林更新「考博成功」衝熱搜 網歪樓：早上考博士晚上親劉亦菲…

娛樂新聞組／即時報導
林更新(左)在「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲的學長。(取材自微博)
林更新(左)在「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲的學長。(取材自微博)

被封為「9億少女的夢」的大陸男星林更新，上個月被發現名字出現在母校上海戲劇學院博士研究生複試名單中，網友一度以為是同名同姓。近日，上海戲劇學院招生網公布錄取名單，林更新的名字再度出現，他報考的戲劇影視表演創作專業共錄取4人，林更新以總成績277.05分位居第二。「林更新考博成功」也立刻衝上微博熱搜。

林更新參與演出的電視劇「玫瑰的故事」正在熱播，他在劇中飾演女主角劉亦菲的學長「方協文」，積極考上碩士班，沒想到現實中，林更新也順利考取博士。消息傳出後，網友紛紛祝賀他，「這才是演藝圈的正能量」、「努力的大男孩最帥」、「從以前他就一直勸粉絲好好讀書好好努力好好生活，如今也一直在以身作則」。

還有人打趣說，「早上考博士，晚上親劉亦菲」，另有網友用林新在「與鳳行」中飾演的角色情節「神君他上岸了」，為他送上祝福。

據了解，林更新的業務課1是96.8分，業務課2是86分，專業綜合面試分數是94.25。此外，林更新也參加了加試科目（不計入總成績），思想政治理論80分，加試科目1是85分，加試科目2也是85分。

此前，有媒體致電上海戲劇學院招生辦詢問複試名單中的林更新是否為明星本人，工作人員回應稱：「就是（明星）本人」。工作人員告訴記者，「每一位考生都是一樣，不會存在特殊對待，複試都是會按照正常流程去錄取」。

其實，近年來不少明星開始積極自我提升。去年3月初，張靜初被美國電影學院導演系錄取，此後隔三差五開直播學習。不少網友會進張靜初的直播間打卡學習，「不自覺就跟著開始學習起來了」。

劉亦菲 微博

上一則

黃姵嘉訪談／記憶和想像可能是絆腳石 人只能掌握此時此刻

延伸閱讀

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
露白胖腿自曝缺點？劉亦菲勇敢做自己

露白胖腿自曝缺點？劉亦菲勇敢做自己
劉亦菲自曝缺點？ 宣傳新劇大露「白胖腿」 網友卻這麼說…

劉亦菲自曝缺點？ 宣傳新劇大露「白胖腿」 網友卻這麼說…
劉亦菲新劇太露骨？激吻出聲挨批兒少不宜

劉亦菲新劇太露骨？激吻出聲挨批兒少不宜

熱門新聞

吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。圖／摘自TikTok

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

2024-06-09 13:22
劉亦菲造型多變，電暈粉絲。(取材自微博)

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

2024-06-10 07:00
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道5年。(取材自微博)

「墨雨雲間」腹黑男主暴紅… 22歲王星越年齡造假？ 藝考老師揭祕

2024-06-09 07:00
林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道五年。(取材自微博)

王星越年齡造假？藝考老師揭他15歲上大學

2024-06-10 02:24

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍

亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？
台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶