林更新「考博成功」衝熱搜 網歪樓：早上考博士晚上親劉亦菲…

林更新(左)在「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲的學長。(取材自微博)

被封為「9億少女的夢」的大陸男星林更新，上個月被發現名字出現在母校上海戲劇學院博士研究生複試名單中，網友一度以為是同名同姓。近日，上海戲劇學院招生網公布錄取名單，林更新的名字再度出現，他報考的戲劇影視表演創作專業共錄取4人，林更新以總成績277.05分位居第二。「林更新考博成功」也立刻衝上微博 熱搜。

林更新參與演出的電視劇「玫瑰的故事」正在熱播，他在劇中飾演女主角劉亦菲 的學長「方協文」，積極考上碩士班，沒想到現實中，林更新也順利考取博士。消息傳出後，網友紛紛祝賀他，「這才是演藝圈的正能量」、「努力的大男孩最帥」、「從以前他就一直勸粉絲好好讀書好好努力好好生活，如今也一直在以身作則」。

還有人打趣說，「早上考博士，晚上親劉亦菲」，另有網友用林新在「與鳳行」中飾演的角色情節「神君他上岸了」，為他送上祝福。

據了解，林更新的業務課1是96.8分，業務課2是86分，專業綜合面試分數是94.25。此外，林更新也參加了加試科目（不計入總成績），思想政治理論80分，加試科目1是85分，加試科目2也是85分。

此前，有媒體致電上海戲劇學院招生辦詢問複試名單中的林更新是否為明星本人，工作人員回應稱：「就是（明星）本人」。工作人員告訴記者，「每一位考生都是一樣，不會存在特殊對待，複試都是會按照正常流程去錄取」。

其實，近年來不少明星開始積極自我提升。去年3月初，張靜初被美國電影學院導演系錄取，此後隔三差五開直播學習。不少網友會進張靜初的直播間打卡學習，「不自覺就跟著開始學習起來了」。