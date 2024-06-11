越爭議越紅 「馴鹿寶貝」將和「幕府將軍」搶大獎

「幕府將軍」真田廣之即將強勢進軍各大獎項。圖／摘自IMDb

Netflix話題迷你影集「馴鹿寶貝 」推出後引發不少爭議，連被描繪成病態跟蹤狂的女主角「瑪莎」本尊費歐娜哈維都對Netflix提告，還求償1.7億美元，不過撇開一切的風波，整齣戲的品質備受肯定，最新公布的本屆美加電視評論協會大獎入圍 名單，「馴鹿寶貝」拿下年度節目、最佳戲劇演出等5項提名，和由真田廣之掛帥的「幕府將軍」、同在Netflix推出的「雷普利」並列最大贏家。

隨著新冠肺炎疫情影響許多觀眾的觀影習慣，電視節目的氣勢還在高峰、電影映演逐漸走下坡，觀眾對於自己喜愛的好戲，更加關心是否在獎項上勝出，而在美國除了每年9月頒發的艾美獎 之外，美加電視評論協會大獎則是代表劇評界和媒體記者、專欄作家的口味，更突顯戲本身品質的重要。

今年入圍年度節目的除了「馴鹿寶貝」、「幕府將軍」、「雷普利」外，還有改編自電玩的「異塵餘生」以及各自都是最新一季的「冰血暴」、「無間警探：闇夜國度」。

而在最受矚目的演技獎方面，今年美加電視評論協會順應國際潮流，不再用演員性別作區分，而是同一整合為最佳喜劇類演出、最佳戲劇類演出兩個項目，前者包括「大熊餐廳」傑瑞米艾倫懷特與阿尤艾德維利、「天后與草莓」珍史瑪特等入圍；後者則見到「無間警探：闇夜國度」影后茱蒂佛斯特要大戰「幕府將軍」真田廣之與澤井杏奈、「馴鹿寶貝」理查蓋德、「雷普利」安德魯史考特、「冰血暴」朱諾譚波，將會是一場大激鬥。