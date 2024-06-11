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打破「后不見后」 珊卓、妮可26年後竟又要再合作

記者蘇詠智／即時報導
珊卓布拉克近年的作品仍非常受到觀眾歡迎。（路透資料照片）
珊卓布拉克近年的作品仍非常受到觀眾歡迎。（路透資料照片）

歐美影壇持續不斷籌拍續集片，連上映時沒有計畫要發展成系列的電影，都有可能在事隔多年後冒出續集來。將近26年前上映、由珊卓布拉克與妮可基嫚合演的「超異能快感」，宣告續集籌備中，兩位女主角不只再度攜手主演，還將一起參與監製的工作，令影迷相當期待。

妮可基嫚揮別前夫後在演藝圈變得更紅。（路透資料照片）
妮可基嫚揮別前夫後在演藝圈變得更紅。（路透資料照片）

「超異能快感」描述女巫姊妹珊卓布拉克與妮可基嫚對待自身的超能力卻有不同態度，法力高強的姊姊珊卓低調、又渴望平凡的幸福，妹妹妮可則愛招蜂引蝶，但碰上可怕的家暴男，只有靠姊姊出馬搶救。

珊卓布拉克（左）與妮可基嫚合演的「超異能快感」，傳出要籌拍續集。圖／摘自IMDb
珊卓布拉克（左）與妮可基嫚合演的「超異能快感」，傳出要籌拍續集。圖／摘自IMDb

那時珊卓與妮可都還不是奧斯卡影后，珊卓的票房號召力高出一籌，妮可因身為天王巨星湯姆克魯斯的妻子、在影壇也備受禮遇，大家都等著看她們搶排名、爭戲分，沒想到戲拍到殺青，都沒有爆發兩位女主角之間的戰爭。

影片來源：YouTube Warner Bros.

儘管「超異能快感」上映後票房未如預期、電影公司小賠，現在卻擁有一批死忠影迷，不過外界都沒心理準備這部片過了26年後還能拍續集，況且今日的珊卓與妮可都已是小金人得主，地位比當年又更上層樓，上次能夠相安無事，這一次情況會不會有改變？格外引起好奇，因而續集籌拍成了最新的熱門影劇話題之一。

家暴 湯姆克魯斯 奧斯卡

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