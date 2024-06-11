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劉嘉玲、梁朝偉甜蜜遊歐洲 為新片充電挑戰這角色

記者黃保慧／即時報導
梁朝偉(左)和劉嘉玲在匈牙利工作之餘也抽空旅遊。圖／摘自IG
梁朝偉(左)和劉嘉玲在匈牙利工作之餘也抽空旅遊。圖／摘自IG

香港影帝梁朝偉出道多年，精湛演技讓他不斷刷新演員獎紀錄，近日更宣布勝任今年東京影展評審團主席，而忙碌之餘他不忘享受生活，和愛妻劉嘉玲趁新電影「Silent Friend 」拍攝空檔到處遊玩，劉嘉玲也大方分享美照，足見他們好感情。

梁朝偉前陣子已赴歐洲拍攝伊達伊爾蒂蔻（Ildiko Enyedi）執導的歐洲電影「Silent Friend」，但拍攝期間仍可見劉嘉玲在社群分享兩人到法國、義大利威尼斯等地遊覽的照片，不少人猜測他們是拍攝工作完成才周遊列國；事實上電影仍在拍攝中，他們近日已到匈牙利上工，不過仍會趁休息時間四處走走，從劉嘉玲在社群發出的照片可見，兩人在布達佩斯的巷弄享受愜意的生活，更寫下：「Falling in love with Budapest （愛上布達佩斯）。」

此外，梁朝偉在新片飾演一位來自香港的著名神經科學家，導演曾透露，片中角色是為梁朝偉量身創作，更大讚對方：「從第一次讀劇本開始，他就是非常出色的合作夥伴，不僅思考自己的角色，更考慮到整部電影」。

梁朝偉(右)和劉嘉玲在匈牙利工作之餘也抽空旅遊。圖／摘自IG
梁朝偉(右)和劉嘉玲在匈牙利工作之餘也抽空旅遊。圖／摘自IG
梁朝偉(左)和劉嘉玲在匈牙利工作之餘也抽空旅遊。圖／摘自IG
梁朝偉(左)和劉嘉玲在匈牙利工作之餘也抽空旅遊。圖／摘自IG

梁朝偉 香港 義大利

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