劉嘉玲、梁朝偉甜蜜遊歐洲 為新片充電挑戰這角色

梁朝偉(左)和劉嘉玲在匈牙利工作之餘也抽空旅遊。圖／摘自IG

香港 影帝梁朝偉 出道多年，精湛演技讓他不斷刷新演員獎紀錄，近日更宣布勝任今年東京影展評審團主席，而忙碌之餘他不忘享受生活，和愛妻劉嘉玲趁新電影「Silent Friend 」拍攝空檔到處遊玩，劉嘉玲也大方分享美照，足見他們好感情。

梁朝偉前陣子已赴歐洲拍攝伊達伊爾蒂蔻（Ildiko Enyedi）執導的歐洲電影「Silent Friend」，但拍攝期間仍可見劉嘉玲在社群分享兩人到法國、義大利 威尼斯等地遊覽的照片，不少人猜測他們是拍攝工作完成才周遊列國；事實上電影仍在拍攝中，他們近日已到匈牙利上工，不過仍會趁休息時間四處走走，從劉嘉玲在社群發出的照片可見，兩人在布達佩斯的巷弄享受愜意的生活，更寫下：「Falling in love with Budapest （愛上布達佩斯）。」