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班珍婚姻名存實亡？她靠母親與姊妹力挺 他仰賴麥特戴蒙

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲被傳已經分居，開始各過各的。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲被傳已經分居，開始各過各的。（路透資料照片）

班艾佛列克珍妮佛洛佩茲的婚姻狀況，每天都被傳得更不樂觀，前幾天是說他們不但分居，而且找好人幫他們賣去年才購入的6000萬美元豪宅，似乎等房子的事情解決了、財產就更好分配，然後就可以名正言順的分道揚鑣。Entertainment Tonight最新的內幕報導則是稱兩人各過各的，也不再擔心婚姻走不走得下去，就是自己活得開心，期望婚姻中的難關能夠突然就度過，哪怕問題還是擺在那邊。

雖然結婚到現在還不滿兩年，珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克似乎已經累了，也不太想再勉強對方配合，現在雖然不住在一起，至少彼此都能開心的生活，當然婚姻有狀況仍難免影響心情，好在他們身邊都有人可以依靠。珍妮佛向來與媽媽和一姊一妹的感情很密切，一家子都是女強人，使她能在她們面前流露出脆弱的一面，又不用擔心無法得到妥善照顧。她的一雙子女麥克斯、艾美，當然也給她很大的安慰。

至於班艾佛列克，自然是仰賴最好的朋友麥特戴蒙，以及一群好哥兒們為他打氣。每次他碰到挫折，麥特總是會盡力給他支持，這次也不例外。他與珍妮佛洛佩茲經過20年好不容易復合，心中曾充滿很大的期待，結果證明依舊有很難克服的問題，情緒難免低落，必須要靠兄弟們拉他一把，他的前妻珍妮佛嘉納和3個小孩此時就不再給他添亂，也讓他的心情變得更穩定。

麥特戴蒙（左）永遠會在班艾佛列克出事時，為他打氣、給他支持。（路透資料照片）
麥特戴蒙（左）永遠會在班艾佛列克出事時，為他打氣、給他支持。（路透資料照片）
珍妮佛洛佩茲（中）婚姻出狀況，姊姊和妹妹都在旁邊給她依靠。圖／摘自IG
珍妮佛洛佩茲（中）婚姻出狀況，姊姊和妹妹都在旁邊給她依靠。圖／摘自IG

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克

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