張學友演唱會因病延至明年3月 僅78張退票 3萬人寧願等

張學友(右)近日專心休養，本周在小巨蛋的「60+」世界巡演將如期演出。(圖／超級圓頂提供)

「歌神」張學友上周原定在台北小巨蛋繼續第2周的「60+」世界巡演，但因罹患RSV病毒（呼吸道融合病毒），無法正常發聲緊急停辦3場演出，聽從醫囑專心休養。本周是他在小巨蛋的最後3場，粉絲擔心歌神身體尚未痊癒，但據了解本周沒有接獲停辦的通知，目前一切正常。

至於上周3場延期演出，目前售出的3萬多張票，共有申請退票張數78張，而張學友確定明年3月會在台北小巨蛋舉辦「60+」世界巡演安可場，會先完成3場補場演出後再進行安可場。

至於張學友「60+」世界巡演6月7、8、9日3場停辦的退票及補償方式，主辦單位「超級圓頂」表示購票觀眾可選擇不退票，保留原實體票券轉換為2025年張學友「60+」台北演唱會同價位門票，KKTIX售票網站特別公告注意事項，若觀眾訂單選擇「全家取票」，尚未取票者請盡速至全台任一間全家便利商店取票，3場訂單請分別於13、14、15日前至全家取票，以免逾期無法取票。

選擇退票者則由購票會員本人向KKTIX提出申請，將票款退至購票會員本人的帳戶，KKTIX公告顯示退票期限至6月24日（含）前寄達，詳細方式可洽KKTIX售票系統迎或致電KKTIX客服中心(02)2752-2836。主辦單位「超級圓頂」也針對退票者提供交通費、住宿費補償，而持有6月8、9日票券的觀眾但已經訂房、訂車票者，可傳簡訊至超級圓頂官商臉書 公告上的專線電話，主辦單位會做個別處理，如有不清楚者也可傳訊息進行詢問。