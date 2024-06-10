鮮肉變大媽？鹿晗白髮+腫臉 網嘲：像極這位「65歲女演員」…

鹿晗(左)被指撞臉65歲資深女星劉雪華。(取材自微博)

以韓團EXO身分出道的鹿晗 ，憑藉帥氣外型、出色演技以及舞台魅力，贏得大量粉絲喜愛。近日，鹿晗罕見現身直播間，卻被發現臉腫、皺紋多，網友調侃像「老嫂子」，還有人說他撞臉65歲資深女星劉雪華。

娛樂圈的小鮮肉們，難敵無情歲月，就連曾經紅極一時的頂流鹿晗，也難宿命。

34歲的鹿晗近日罕見現身直播間，引起不少網友關注，但他這次的造型卻讓人跌破眼鏡。只見他染了滿頭白髮，還梳成半丸子頭造型，加上厚重的粉底，將他的唇色襯得發白，就連臉頰也腫了起來。有網友說，「乍看還以為是隔壁王大媽來串門子」，還有人質疑他是不是要走華晨宇的路線。

此外，有網友扒出鹿晗近日現身活動的照片，失去美顏濾鏡的他，法令紋、皺紋顯而易見，加上一頭雜亂白髮，讓不少人驚呼，「鹿晗與65歲資深演員劉雪華有著驚人的相似」。近日，劉雪華在熱播古裝劇「墨雨雲間」演出女主角劉謹言的祖母，卓然演技引起觀眾叫好。

對此，有粉絲為鹿晗辯護，稱那些照片只是角度和光線問題，並曬出了其他照片證明偶像依舊帥氣如初。

其實，鹿晗近幾年一直被質疑面部陰柔，「女相」漸顯，愈來愈有「姨味」，還有人懷疑是不是整形手術的後遺症。