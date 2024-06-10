打臉王小帥 胡波媽為已故兒子討公道：我的眼淚未乾

第55屆金馬獎，最佳改編劇本由「大象席地而坐」獲得，導演胡波的媽媽楚延華（右）代為領獎。記者林伯東／攝影

大陸名導王小帥9日遭台北電影節取消國際新導演競賽評審團主席職位，他當天深夜在微博 發文，表示對北影的決定雖頗感意外但也表示尊重，更難得提到網上諸多臆測胡波自縊事件與他的關聯性，讓他感到憤怒，對此，胡波媽媽楚延華10日發聲回擊，更直說：「我的兒子胡波，因您投資 、監製的『大象席地而坐』而死。」

胡波的電影「大象席地而坐」於2018年獲得第55屆金馬獎最佳劇情片、最佳改編劇本以及觀眾票選最佳影片，遺憾的是，胡波在影片首映數月前的2017年10月12日自殺，也讓此片成了遺作，隨後胡波的死因傳出是在製作期間遭監製王小帥和製片妻子劉璇打壓、語言霸凌，更拿走電影版權，讓他不堪重負選擇走上絕路。

對於這些揣測，王小帥從未回應過，但他9日難得發文否認與胡波去世有關，「從事發到現在，我個人一直保持沉默且謝絕所有媒體對此事的採訪，是不願見到他身後依然紛紛擾擾。」他甚至不滿表示，「當時積極與其他投資方共同商議一致後，決定將作品的全部版權贈予其父母，但仍無法讓一些利益關聯方停止對我的造謠和污衊，也因此產生網絡上對我大量的人身攻擊以及斷章取義，包括此次。」

面對王小帥的回應，胡波母親也不忍了，透過熟識的導演朋友范文翰在臉書 發聲，訊息中可見胡波母親楚延華點名王小帥，並寫出質疑的3點，「欣聞您被台北電影節辭退，對此我毫不意外。我的兒子胡波，因您投資、監製的『大象席地而坐』而死，至今六載有餘，您從未公開回應。直至昨日被辭退，您終於微啟尊口，發出聲明。可惜，您的聲明漏洞百出，罔顧事實。」最後寫下：「我的眼淚未乾，我的訴求也從未改變：請您看著我的眼睛，與我直接對話。」

胡波母親楚延華全文：

王小帥先生：

欣聞您被台北電影節辭退，對此我毫不意外。我的兒子胡波，因您投資、監製的《大象席地而坐》而死，至今六載有餘，您從未公開回應。直至昨日被辭退，您終於微啟尊口，發出聲明。可惜，您的聲明漏洞百出，罔顧事實。

首先，康路凱、陳楚漢、莫南等專業記者，寫下多篇關於胡波之死的報導，在網上廣為流傳，是否屬於您所說的「傳聞與攻擊」？

其次，各投資方「將作品的全部版權贈予胡波父母」，並非事實。白紙黑字，《大象》的部分權利至今依然屬於資方。

第三，有哪些利益關聯方對您進行了「人身攻擊」？是路見不平的電影人嗎？還是胸懷正義的電影觀眾？聲明中有一句話是準確的：「台北電影節一向保護導演」。正因如此，主辦方不會再讓其它青年導演因您而死。如果王小帥先生僅僅因為被辭退就「深感憤怒」，那麼母親失去兒子又該作何感想呢？