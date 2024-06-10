我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登被爆買槍前見毒販 陪審團進入審議

疫期人口大增 這州自殺率竟是全美最高

打臉王小帥 胡波媽為已故兒子討公道：我的眼淚未乾

記者黃保慧／即時報導
第55屆金馬獎，最佳改編劇本由「大象席地而坐」獲得，導演胡波的媽媽楚延華（右）代為領獎。記者林伯東／攝影
第55屆金馬獎，最佳改編劇本由「大象席地而坐」獲得，導演胡波的媽媽楚延華（右）代為領獎。記者林伯東／攝影

大陸名導王小帥9日遭台北電影節取消國際新導演競賽評審團主席職位，他當天深夜在微博發文，表示對北影的決定雖頗感意外但也表示尊重，更難得提到網上諸多臆測胡波自縊事件與他的關聯性，讓他感到憤怒，對此，胡波媽媽楚延華10日發聲回擊，更直說：「我的兒子胡波，因您投資、監製的『大象席地而坐』而死。」

胡波的電影「大象席地而坐」於2018年獲得第55屆金馬獎最佳劇情片、最佳改編劇本以及觀眾票選最佳影片，遺憾的是，胡波在影片首映數月前的2017年10月12日自殺，也讓此片成了遺作，隨後胡波的死因傳出是在製作期間遭監製王小帥和製片妻子劉璇打壓、語言霸凌，更拿走電影版權，讓他不堪重負選擇走上絕路。

對於這些揣測，王小帥從未回應過，但他9日難得發文否認與胡波去世有關，「從事發到現在，我個人一直保持沉默且謝絕所有媒體對此事的採訪，是不願見到他身後依然紛紛擾擾。」他甚至不滿表示，「當時積極與其他投資方共同商議一致後，決定將作品的全部版權贈予其父母，但仍無法讓一些利益關聯方停止對我的造謠和污衊，也因此產生網絡上對我大量的人身攻擊以及斷章取義，包括此次。」

面對王小帥的回應，胡波母親也不忍了，透過熟識的導演朋友范文翰在臉書發聲，訊息中可見胡波母親楚延華點名王小帥，並寫出質疑的3點，「欣聞您被台北電影節辭退，對此我毫不意外。我的兒子胡波，因您投資、監製的『大象席地而坐』而死，至今六載有餘，您從未公開回應。直至昨日被辭退，您終於微啟尊口，發出聲明。可惜，您的聲明漏洞百出，罔顧事實。」最後寫下：「我的眼淚未乾，我的訴求也從未改變：請您看著我的眼睛，與我直接對話。」

胡波母親楚延華全文：

王小帥先生：

欣聞您被台北電影節辭退，對此我毫不意外。我的兒子胡波，因您投資、監製的《大象席地而坐》而死，至今六載有餘，您從未公開回應。直至昨日被辭退，您終於微啟尊口，發出聲明。可惜，您的聲明漏洞百出，罔顧事實。

首先，康路凱、陳楚漢、莫南等專業記者，寫下多篇關於胡波之死的報導，在網上廣為流傳，是否屬於您所說的「傳聞與攻擊」？

其次，各投資方「將作品的全部版權贈予胡波父母」，並非事實。白紙黑字，《大象》的部分權利至今依然屬於資方。

第三，有哪些利益關聯方對您進行了「人身攻擊」？是路見不平的電影人嗎？還是胸懷正義的電影觀眾？聲明中有一句話是準確的：「台北電影節一向保護導演」。正因如此，主辦方不會再讓其它青年導演因您而死。如果王小帥先生僅僅因為被辭退就「深感憤怒」，那麼母親失去兒子又該作何感想呢？

我的眼淚未乾，我的訴求也從未改變：請您看著我的眼睛，與我直接對話。

第55屆金馬獎，最佳改編劇本由「大象席地而坐」獲得，導演胡波的媽媽楚延華代為領獎...
第55屆金馬獎，最佳改編劇本由「大象席地而坐」獲得，導演胡波的媽媽楚延華代為領獎。記者林伯東／攝影
王小帥。圖/摘自國際在線
王小帥。圖/摘自國際在線
胡波遺作「大象席地而坐」劇照。圖／金馬影展提供
胡波遺作「大象席地而坐」劇照。圖／金馬影展提供

投資 臉書 微博

上一則

林憶蓮隔6年復出 驚爆「被叫媽咪了」

延伸閱讀

絕地戰警4 登北美周末票房冠軍

絕地戰警4 登北美周末票房冠軍
連獲奧斯卡青睞 棄外交轉電影 台灣女婿獲美榮譽博士

連獲奧斯卡青睞 棄外交轉電影 台灣女婿獲美榮譽博士
王小帥黑歷史被掀 遭北影撤評審主席

王小帥黑歷史被掀 遭北影撤評審主席
新垣結衣新電影同居嫩妹 開啟異國日記

新垣結衣新電影同居嫩妹 開啟異國日記

熱門新聞

吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
吳謹言暌違2年再演古裝劇。(取材自微博)

魏瓔珞回來了… 吳謹言再演復仇女 卻被嫌顏值撐不起第一美人

2024-06-03 21:32
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。圖／摘自TikTok

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

2024-06-09 13:22
肖戰抱著愛貓「堅果」的模樣，融化不少粉絲。(取材自微博)

肖戰「暴走快樂老家」 曬吸貓照… 網喊：好想魂穿變成貓

2024-06-06 22:51
楊冪再扮狐妖，收視不如預期。(取材自微博)

吳謹言演技碾壓楊冪？ 「墨雨雲間」收視大贏 網嘲：「糊妖」小紅娘

2024-06-05 22:30

超人氣

更多 >
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

40歲大叔TOEIC900、精通中日文被開除 日本主管直指「4大缺點」難改

40歲大叔TOEIC900、精通中日文被開除 日本主管直指「4大缺點」難改
微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金
男童吃糖卡喉無呼吸 南加艾市華人區警員用「神器」救命

男童吃糖卡喉無呼吸 南加艾市華人區警員用「神器」救命
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻