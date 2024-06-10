林憶蓮隔6年復出 驚爆「被叫媽咪了」

林憶蓮日前在音樂節首唱新歌「是你治癒了我的孤單」。圖／摘自微博

香港 天后林憶蓮經金曲獎製作人荒井十一之邀，相隔6年回歸歌壇，新歌「是你治癒了我的孤單」充滿溫暖力量，讓她在大陸音樂節演出時感受到粉絲滿滿的愛，忍不住笑說：「自從歌曲上線後，很多歌迷在網路上叫我『媽咪』，突然我好像多了很多孩子。」

該首歌曲收錄於荒井十一發起的全新概念合輯「不完全自救手冊」，以「自救」為主題，圍繞現代人所面對的各種生活通病，製作陣容包含陳建騏、陳珊妮、五月天瑪莎等等，不只幕後團隊堅強，演唱者更是星光熠熠，像是金曲歌王HUSH、金曲新人洪佩瑜、金曲樂團落日飛車主唱國國（曾國宏），還有第35屆金曲獎準歌王許鈞、裘德以及準歌后蘇運瑩參與其中。

許鈞提到2年前容易心慌、容易疲累且不抱任何期待，檢查發現得到焦慮症，攜手荒井十一、錄音師林克昶組成樂團「三隻狗」，在創作歌曲「FU」過程中療癒自我紓壓，體會到真正的「自救」。蘇運瑩嘗試與饒舌歌手Ice Paper對唱「開關」，唱出面對抉擇障礙的困境；裘德則跟康士坦的變化球合唱「冰」，歌詞由陳綺貞負責，裘德表示：「第一次挑戰音域這麼高的歌曲，我也是盡全力吶喊出來，讓自己享受痛快的過程。」