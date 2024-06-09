我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

感覺就像停售熱狗一樣 好市多精神食糧不再全年上架

吳謹言再演復仇女… 傳片酬1600萬人民幣？ 輸給這位台灣女星

娛樂新聞組／即時報導
陳喬恩演惡毒繼母，演技獲讚。(取材自微博)
陳喬恩演惡毒繼母，演技獲讚。(取材自微博)

「延禧攻略」製作人于正和女主角吳謹言再次聯手，推出復仇古裝劇「墨雨雲間」，開播後果然收視飆高、話題不斷。近日，有消息指出吳謹言的片酬高達1700萬(人民幣，下同)，比男主角王星越的1300萬高出許多，但全劇最高片酬卻是台灣女星陳喬恩。

吳謹言自從「延禧攻略」後，這幾年的作品趨於平淡，不見爆款，直到近日她與王星越主演古裝劇「墨雨雲間」，才再度人氣翻升，連網友都大喊「魏瓔珞殺回來了」。

隨著電視劇火熱出圈，演員片酬也成為網友關注焦點。近日，一份「墨雨雲間」主演片酬表在網上曝光，只見女主角吳謹言的片酬達1700萬人民幣，遠超過王星越的1300萬，但讓人訝異的是，全劇最高片酬竟不是吳謹言，而是在片中飾演惡毒後母的台灣女星陳喬恩，據傳，她的片酬達2100萬。

不過，有不少網友質疑這份片酬表的真實性，甚至有人直言「一看就是假的」。還有人說，另一份網傳片酬表中，吳謹言拿了500萬、王星越200萬，陳喬恩則是200萬，這樣的標準可信度比較高。

曾經演過許多偶像劇的陳喬恩，這次罕見在「墨雨雲間」中飾演女角繼母、大反派季淑然，外表溫婉卻內心狠辣，她將這種反差感詮釋得淋漓盡致，讓觀眾恨得牙癢癢，演技受到肯定。有網友點評，陳喬恩是全劇最亮眼的配角。

而另一個反派「婉寧公主」是由女星李夢扮演，她瘋癲複雜的人物性格，加上在權謀鬥爭中的大膽行徑，也給觀眾留下深刻印象。

吳謹言的片酬傳比不上陳喬恩。(取材自微博)
吳謹言的片酬傳比不上陳喬恩。(取材自微博)

上一則

孫安佐爸媽是普通演員為何有錢？網翻狄鶯超狂背景

延伸閱讀

「墨雨雲間」腹黑男主暴紅… 22歲王星越年齡造假？ 藝考老師揭祕

「墨雨雲間」腹黑男主暴紅… 22歲王星越年齡造假？ 藝考老師揭祕
吳謹言演「第一美人」 挨酸丫鬟更漂亮

吳謹言演「第一美人」 挨酸丫鬟更漂亮
吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？
肉絲麵沒肉絲? 楊冪用放大鏡找 「蹲著吃」太豪邁登熱搜

肉絲麵沒肉絲? 楊冪用放大鏡找 「蹲著吃」太豪邁登熱搜

熱門新聞

林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
吳謹言暌違2年再演古裝劇。(取材自微博)

魏瓔珞回來了… 吳謹言再演復仇女 卻被嫌顏值撐不起第一美人

2024-06-03 21:32
吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
蜜辛堅稱自己是「性工作者」，讓父母難堪。圖／摘自IG

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

2024-06-02 15:34
肖戰抱著愛貓「堅果」的模樣，融化不少粉絲。(取材自微博)

肖戰「暴走快樂老家」 曬吸貓照… 網喊：好想魂穿變成貓

2024-06-06 22:51
楊冪再扮狐妖，收視不如預期。(取材自微博)

吳謹言演技碾壓楊冪？ 「墨雨雲間」收視大贏 網嘲：「糊妖」小紅娘

2024-06-05 22:30

超人氣

更多 >
吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？
新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題
高考「穿短裙」入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進發聲了

高考「穿短裙」入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進發聲了
聖蓋博命案 傳華裔前妻槍殺前夫

聖蓋博命案 傳華裔前妻槍殺前夫
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學