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孫安佐爸媽是普通演員為何有錢？網翻狄鶯超狂背景

編輯蔡欣妤／即時報導
狄鶯(左)與兒子孫安佐。(圖／摘自狄鶯臉書)
狄鶯(左)與兒子孫安佐。(圖／摘自狄鶯臉書)

藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐日前被爆出在泰國呼嘛還擅闖民宅，由媽媽親自帶回後他也曾出面受訪，打臉狄鶯一開始稱兒子被下蠱說法，並經常用IG限時動態回覆酸民疑問。日前有位網友在Thread上發問質疑孫安佐爸媽是普通演員，為何孫安佐說家裡很有錢，對此不少資深網友翻出狄孫兩人過去超狂資歷，讓許多年輕網友們瞬間秒懂。

日前有位網友在Thread上發問：「為什麼孫安佐家那麼有錢？他爸媽不是普通演員而已嗎？還是在我爸那年代是很紅的演員？」

底下有許多網友憶起狄鶯過去的演藝經歷，「狄鶯以前是歌仔戲最強小旦欸，而且年輕的時候臉小眼大又有膠原蛋白，正翻。而且演的角色都是很柔情的，大大眼睛含著淚很美的樣子，以前阿公阿嬤超愛」、「狄鶯年輕超正欸= = 大概是當今每個韓國女團顏值擔當的隊員，彼此跟不同女團顏值擔當pk出來的前三名的那種長相等級」、「狄鶯當年很紅，除了青少女時歌仔戲，後來還一檔檔台語劇花旦，阿就最紅的時候在台北買了好幾間房子，20年過了不就房子超值錢！」

另外也有網友表示孫鵬的演藝經歷也不遑多讓，稱他過去經常出演電視劇男主角，且主持過《國光幫幫忙》，並舉例「你想像一下現在的BLACKPINK，過40年後，小孩子問起為什麼Lisa這麼有錢」。

不少人更認為那個年代不要有不良嗜好都很有錢，「以前的錢很好賺啊，跑秀場就可以賺很多了，如果沒有不良嗜好再加上投資，根本不愁吃穿，看美鳳姐就知道了。」、「她媽媽很小的時候就出來唱秀場供他家裡的男生讀書，當時美鳳姊也是出來唱秀場，其實認真唱應該是很賺錢！」、「那個年代的明星，有在置產的現在的身價都是2位數以上的億級富豪」。

圖／摘自Thread
圖／摘自Thread

孫安佐 投資 泰國

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