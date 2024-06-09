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威爾史密斯翻身？最新「絕地戰警」全美票房開紅盤

記者蘇詠智／即時報導
威爾史密斯經過兩年的掌摑事件低潮，即將由黑翻紅。（路透資料照片）
威爾史密斯經過兩年的掌摑事件低潮，即將由黑翻紅。（路透資料照片）

自從前年奧斯卡頒獎典禮掌摑事件後，度過兩年前低潮的威爾史密斯，可望隨著本周末「絕地戰警：生死與共」在北美穩坐票房冠軍、3天賣破5000萬美元，再度回復往昔的熱門地位。他早就將這部片子視為個人在演藝圈能否由黑翻紅的關鍵，拍攝時就求好心切，只希望娛樂性能令觀眾非常滿意，弄得工作人員各個壓力超大，好在打贏首映周末票房第一仗，大家辛勞都有代價。

「絕地戰警」系列等於見證威爾史密斯在好萊塢的興衰：首集推出時他不過是尚待拚上一線的新秀，由於片子締造出色賣座成績，讓他在影壇開始一帆風順；到第2集推出時他已經是最受影迷喜愛、推崇的賣座天王之一；事隔多年，此系列再出第3集，威爾固然已經不在演藝事業的巔峰，依舊能讓不少觀眾花錢走進戲院，更因為片子上映後兩個多月，新冠肺炎疫情在全球大爆發、重創影界，讓該片成為當年度最賣座的影片；近日第4集上映，威爾史密斯已變成要從奧斯卡典禮掌摑克里斯洛克的風波中走出來，各方再度意識到，撇開掌摑是否讓他的形象崩壞，他仍是位在銀幕上很有魅力與群眾吸引力的紅星，還有機會再創亮眼的票房。

特別今年暑期檔開跑到現在，已經過了1/4，除了「猩球崛起：王國誕生」票房和早先的預期相差不遠外，「幻幻之交」、「加菲貓：農場大冒險」尚稱穩健卻沒有之前預期的狂賣，「特技玩家」和「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」都因成本過大、恐難賺錢。好萊塢業界人人擔憂觀眾已不再上戲院看新片，「絕地戰警：生死與共」適時出現，除了挽回威爾史密斯本身的人氣外，也提振了不少電影界人士的信心，認為戲院映演仍大有可為。

「絕地戰警：生死與共」在美國上映首周末就有票房佳績。圖／摘自IMDb
「絕地戰警：生死與共」在美國上映首周末就有票房佳績。圖／摘自IMDb

威爾史密斯 奧斯卡 好萊塢

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