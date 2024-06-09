威爾史密斯翻身？最新「絕地戰警」全美票房開紅盤

威爾史密斯經過兩年的掌摑事件低潮，即將由黑翻紅。（路透資料照片）

自從前年奧斯卡 頒獎典禮掌摑事件後，度過兩年前低潮的威爾史密斯 ，可望隨著本周末「絕地戰警：生死與共」在北美穩坐票房冠軍、3天賣破5000萬美元，再度回復往昔的熱門地位。他早就將這部片子視為個人在演藝圈能否由黑翻紅的關鍵，拍攝時就求好心切，只希望娛樂性能令觀眾非常滿意，弄得工作人員各個壓力超大，好在打贏首映周末票房第一仗，大家辛勞都有代價。

「絕地戰警」系列等於見證威爾史密斯在好萊塢 的興衰：首集推出時他不過是尚待拚上一線的新秀，由於片子締造出色賣座成績，讓他在影壇開始一帆風順；到第2集推出時他已經是最受影迷喜愛、推崇的賣座天王之一；事隔多年，此系列再出第3集，威爾固然已經不在演藝事業的巔峰，依舊能讓不少觀眾花錢走進戲院，更因為片子上映後兩個多月，新冠肺炎疫情在全球大爆發、重創影界，讓該片成為當年度最賣座的影片；近日第4集上映，威爾史密斯已變成要從奧斯卡典禮掌摑克里斯洛克的風波中走出來，各方再度意識到，撇開掌摑是否讓他的形象崩壞，他仍是位在銀幕上很有魅力與群眾吸引力的紅星，還有機會再創亮眼的票房。