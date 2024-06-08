吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

「延禧攻略」製作人于正和女主角吳謹言再次聯手出擊，推出復仇古裝劇「墨雨雲間」，開播後果然收視飆高，網友紛紛大喊「魏瓔珞殺回來了」。但也有不少網友吐槽，吳謹言飾演「京城第一美女」薛芳菲根本沒有說服力，直言身邊的丫鬟「桐兒」，顏值更勝吳謹言，還有人看好她成為「下一個劉亦菲 」。

吳謹言在「墨雨雲間」中，再變身「復仇女王」，找回魏瓔珞的場子，手撕仇人的劇情讓觀眾看了直呼爽快。不過，「第一美人」人設遭到不少質疑。有網友說，反而是飾演丫鬟「桐兒」的艾米，長得甜美可愛、水靈動人，顏值遠超過眼神空洞的吳謹言。

據悉，艾米是于正旗下的新人，才16歲的她曾演過「雲之羽」中的「雲雀」、「為有暗香來」中周也的丫鬟「千芷」、「長風渡」中的「印紅」、「少女大人」中的「蘇瓷」等，雖然都是配角，但生動演技和水靈外型讓人印象深刻。

劇中，艾米是吳謹言的丫鬟「桐兒」，她倆化身「復仇姐妹花」，一路對抗仇人，關係緊密。有網友看好艾米的外型和演技，稱她在某些方面神似16歲時的「神仙姐姐」，還看好她成為下一個劉亦菲。