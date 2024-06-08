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那英認了唱錯 求「不要對我太苛刻」回飯店當眾摔倒

記者林士傑／即時報導
那英被粉絲追著跑時不慎跌倒。圖／摘自微博
那英被粉絲追著跑時不慎跌倒。圖／摘自微博

那英近來參與「歌手2024」話題不斷，實力堅強卻表現不如預期，屢屢遭到網友砲轟，節目最新播出片段可以看到她忍不住嘆了一口氣，親自發聲：「我努力吧！請你們不要對我太苛刻了。」

她因被翻出擔任「中國好聲音」導師期間疑有黑箱作為，甚至還傳出是霸凌李玟的加害者之一，遭到大陸各單位封殺數月，終於以「歌手2024」復出。然而參賽選手有Chanté Moore、Faouzia Ouihya等等，還有以獨特風格異軍突起的黃宣，那英始終無法稱冠，上周演唱「擱淺」拿下第5名，遭網友酸整個人真的擱淺了，而最新一集選唱「燦爛的你」一曲奪得第2名，第2輪相加平均成績是第4名，還是進不了前段班。

她上周比完火速空降微博熱搜，得知自己疑似跑調（失去節奏、音準），看完影片後找出自己的出錯點，她充滿遺憾說演出還是有瑕疵，但會更加努力，更有感而發表示：「我盡力了，可能我不是大家想像中的那麼優秀，那我怎麼辦？」表示在這個世界還是有更會唱歌的人。

除了承認演唱出包，那英昨天錄完影返回飯店也出意外，跑步躲避代拍團、私生飯時不慎摔倒，險些臉部著地，有粉絲還原現場狀況抨擊追逐那英的代拍以及私生飯，沒想到那英摔倒後連忙起身對大家露出燦笑，好聲好氣叮嚀大家別再追她了，讓粉絲很是不忍。

那英參與「歌手2024」話題不斷。圖／摘自微博
那英參與「歌手2024」話題不斷。圖／摘自微博

李玟 中國好聲音 微博

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