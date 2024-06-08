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席琳狄翁驚曝罹罕病不能唱歌的痛苦：像有人勒住脖子

記者蘇詠智／台北即時報導
席琳狄翁表示罹患僵硬人症候群讓她有如脖子被勒住，難以飆高音或是發出低音。圖／摘自YouTube
席琳狄翁表示罹患僵硬人症候群讓她有如脖子被勒住，難以飆高音或是發出低音。圖／摘自YouTube

昔日叱吒樂壇的天后席琳狄翁，因為罹患罕見疾病「僵硬人症候群」兩年多無法舉行演唱會，連她自己都不知道何時能夠再次在觀眾面前展現過去的天籟美聲。

她在美國NBC招牌晨間節目「今天」接受專訪，親自解釋得了這種罕見疾病後為何無法再唱歌：「好像有人勒住你的脖子，彷彿要把你的咽喉推開，你沒辦法飆高音或是發出低音，然後就會痙攣。」

根據醫學資料，「僵硬人症候群」不僅會讓人的四肢和軀幹都僵硬，有時也會造成強烈的肌肉痙攣。席琳坦言，2008年開始注意到自己的身體可能有這樣的狀況，甚至一下子很快難以控制聲音，但那時情況尚未嚴重到無法演出，她也自我安慰，覺得應該會慢慢好起來。然而她的手腳僵硬和肌肉痙攣開始變成問題，還擴散到她的腹部、脊椎與肋骨，有時還因為痙攣的太厲害讓她受傷。

雖然席琳狄翁現在每個禮拜有5天接受僵硬人症候群的治療，她在設法讓腳趾、膝蓋等部位的僵化程度減輕，也試圖要讓聲音回來，卻坦言不知道是否還能夠再度演出，她沒辦法給大家一個明確的日期，像是「4個月以內」這樣的答案。樂迷們為她的情況心疼，希望她能早日康復，得以重現往昔風靡全球的丰采。

席琳狄翁自己也不知道何時能夠再次上台演唱。（路透資料照片）
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