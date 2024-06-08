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舒淇自曝23年前被家暴有陰影 笑言「我已長大了」

記者陳建嘉／台北即時報導
舒淇（左）與段鈞豪在「千禧曼波」飾演一對互相傷害的年輕情侶。圖／東昊提供
舒淇（左）與段鈞豪在「千禧曼波」飾演一對互相傷害的年輕情侶。圖／東昊提供

舒淇主演「千禧曼波」相隔23年再度重映，她相隔多年再度出席特別放映場，現場親和力十足，還主動吐露一件埋藏多年的心事，要向當年飾演恐怖情人的段鈞豪致歉，「因為拍攝時一直生活在Vicky角色裡，我好像因為太入戲了，所以我從當年坎城首映完之後一直到現在，都不跟他講話」，更搞笑表示「怕他家暴我」。

舒淇當年已是香港的大明星，被享譽國際的名導侯孝賢欽點，回台灣拍攝「千禧曼波」，自此開啟了她獲獎無數的影后之路。回憶當年如何與侯導結緣，她提到侯導當時在電視上看到她拍的一個廣告，便說「這個女孩還不錯」，就請公司的人來聯繫，「當時他什麼都沒跟我講，只有講是當下年輕人的一個電影」。

「千禧曼波」描繪世紀末男女的都會生活，是侯孝賢導演第一次聚焦台北當代人的作品，侯孝賢曾在訪問中盛讚舒淇：「因為有她這股能量，才成就了Vicky。」不過舒淇坦言當時拍攝時頗為痛苦，是因為一直活在這個孤獨、厭世的角色裡，「第一次跟侯導這樣的導演拍戲，沒有所謂的開機，我們只要一到場景裡，其實就一直陷在角色裡，所以沒有所謂的開機或關機，所以那時候對我來講是特別痛苦的事」。

如今再看「千禧曼波」，舒淇覺得自己長大了，特別感觸良多，「我在看的時候回憶都回來了，有許多情節早就已經忘掉，但二十幾年後再看，真的會有一種長大回望過去的自己的感動，更明白當時為什麼會這樣詮釋角色，侯導為什麼會這樣執導這齣電影了」，並提到如果Vicky也生活在現今的2024年，應該會更踏實、更有生活感一點，「之前拍攝時我都以為Vicky只是一個虛構的人物，後來才知道真有其人。幾天前的首映有見到Vicky本尊，她還是很有她的Style，但跟年輕的瘋狂相比，她整個人感覺更踏實地在人生軌道往前走吧」。

舒淇並在後台親筆簽名劇本書、電影書、電影文宣等珍貴典藏週邊送給粉絲，她在後台一邊簽名一邊翻閱當年的劇照、台詞，不斷驚呼：「重新看20幾年的我好害羞，這些回憶真的太珍貴了，我自己也想珍藏一份！」展露國際巨星沒有架子的可愛一面。「千禧曼波」4K數位修復版現正熱映中。

舒淇在23年前主演「千禧曼波」留下許多經典畫面。圖／東昊提供
舒淇在23年前主演「千禧曼波」留下許多經典畫面。圖／東昊提供
舒淇久違多年出席「千禧曼波」特別放映場，與影迷互動。圖／讀者提供
舒淇久違多年出席「千禧曼波」特別放映場，與影迷互動。圖／讀者提供
舒淇久違多年出席「千禧曼波」特別放映場，與影迷互動。圖／讀者提供
舒淇久違多年出席「千禧曼波」特別放映場，與影迷互動。圖／讀者提供
舒淇為主演舊作「千禧曼波」出席特別場與粉絲互動。圖／讀者提供
舒淇為主演舊作「千禧曼波」出席特別場與粉絲互動。圖／讀者提供
舒淇在23年前主演「千禧曼波」留下許多經典畫面。圖／東昊提供
舒淇在23年前主演「千禧曼波」留下許多經典畫面。圖／東昊提供

侯孝賢 家暴 香港

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