舒淇自曝23年前被家暴有陰影 笑言「我已長大了」

舒淇（左）與段鈞豪在「千禧曼波」飾演一對互相傷害的年輕情侶。圖／東昊提供

舒淇主演「千禧曼波」相隔23年再度重映，她相隔多年再度出席特別放映場，現場親和力十足，還主動吐露一件埋藏多年的心事，要向當年飾演恐怖情人的段鈞豪致歉，「因為拍攝時一直生活在Vicky角色裡，我好像因為太入戲了，所以我從當年坎城首映完之後一直到現在，都不跟他講話」，更搞笑表示「怕他家暴 我」。

舒淇當年已是香港 的大明星，被享譽國際的名導侯孝賢 欽點，回台灣拍攝「千禧曼波」，自此開啟了她獲獎無數的影后之路。回憶當年如何與侯導結緣，她提到侯導當時在電視上看到她拍的一個廣告，便說「這個女孩還不錯」，就請公司的人來聯繫，「當時他什麼都沒跟我講，只有講是當下年輕人的一個電影」。

「千禧曼波」描繪世紀末男女的都會生活，是侯孝賢導演第一次聚焦台北當代人的作品，侯孝賢曾在訪問中盛讚舒淇：「因為有她這股能量，才成就了Vicky。」不過舒淇坦言當時拍攝時頗為痛苦，是因為一直活在這個孤獨、厭世的角色裡，「第一次跟侯導這樣的導演拍戲，沒有所謂的開機，我們只要一到場景裡，其實就一直陷在角色裡，所以沒有所謂的開機或關機，所以那時候對我來講是特別痛苦的事」。

如今再看「千禧曼波」，舒淇覺得自己長大了，特別感觸良多，「我在看的時候回憶都回來了，有許多情節早就已經忘掉，但二十幾年後再看，真的會有一種長大回望過去的自己的感動，更明白當時為什麼會這樣詮釋角色，侯導為什麼會這樣執導這齣電影了」，並提到如果Vicky也生活在現今的2024年，應該會更踏實、更有生活感一點，「之前拍攝時我都以為Vicky只是一個虛構的人物，後來才知道真有其人。幾天前的首映有見到Vicky本尊，她還是很有她的Style，但跟年輕的瘋狂相比，她整個人感覺更踏實地在人生軌道往前走吧」。