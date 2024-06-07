張學友巡演突停辦3場 退票方案公開：明年持原票直接看

張學友因身體不適，本周在小巨蛋的3場「60+」世界巡演停辦。圖／超級圓頂提供

張學友在小巨蛋的「60+」世界巡演今晚開演前4小時突傳停辦，加上明天以及後天共停辦3場，主辦單位「超級圓頂」稍早宣布退票及相關補償方案，購票觀眾可選擇不退票，保留原票券轉換為2025年張學友「60+」台北演唱會同價位門票；選擇退票者由購票會員本人向KKTIX提出申請，將票款退至購票會員本人的帳戶，也可申請交通費、住宿費補償，更多詳情請洽「超級圓頂」。

張學友上周連續3場無嘉賓助陣，獨挑大樑賣力唱跳2.5小時，招牌一字馬、金曲連發引發陣陣高潮。他今透過所屬環球音樂發文，證實自己罹患RSV（呼吸道融合病毒），遲遲等不到奇蹟，確定無法如期登台，親自向購票觀眾道歉「在此跟大家說一聲對不起」。

他表示上周結束演出後返港，覺得身體不適，就醫確認感染RSV，「喉嚨依然痛，也無法正常發聲，除此之外，就是流鼻水，鼻塞等，一般感冒症狀，大家不必替我的健康擔心」，由於RSV好發於小孩子，他打趣稱：「大概因為我60+了吧，都說年紀慢慢大就會慢慢變回小孩，所以我感染了。」希望粉絲別過度操煩。

抱病的他按計畫搭機於昨日抵台，希望在飯店一覺醒來即能照常彩排、演出，可是天不從人願，身體狀況不允許下且須遵守醫囑，無奈宣布停辦今起至周日的3場演唱會，他喊話：「希望能盡快恢復狀態，重返舞台為大家表演。謹祝大家身體健康！」

62歲的張學友去年6月在澳門 展開「60+」巡演，2個月後移師大馬，因耳水不平衡症狀跌坐台上，幸無大礙，但首次在演唱會發作讓他一度怕轉圈；今年3月上海站罹患新冠肺炎，開演前一天宣布取消3場演出，休養1周後霸氣回歸，這回勢必也能戰勝病毒，下周再戰小巨蛋。

超級圓頂臉書 全文：

【TOYOTA 張學友60＋巡迴演唱會 台北站】6月7、8、9日場次退票及補償方案公告

因張學友先生經醫師診斷為呼吸道感染、醫囑須進行必要的休養，對6月7、8、9日場次已購票的朋友們所造成的不便，為此我們深感抱歉，並提出以下方案：

一. 選擇不退票者，可轉換為2025年張學友60+ 台北演唱會同價位門票，請務必保留您的票券以茲憑證。

二. 選擇退票者，由購票會員本人向KKTIX提出申請後，將票款退至購票會員本人的帳戶，相關退票方式請洽詢https://dometw.kktix.cc/events/cd6e37d2。退票申請日期：自6月11日中午12:00起至6月24日23:59，已購票者未於退票日期前提出視為不退票。

三. 持有6月7日票券觀眾且申請退票者，偕同購票會員本人提出申請，可申請補償方案如下：

1. 交通費：必須同時提供下列兩者憑證，申請交通費補償

憑證一：來自雙北地區（台北市、新北市）以外縣市居住地證明, 例：水費/電費/電信費帳單等任一即可。

憑證二：可提供高鐵票/火車票/客運票(乘車日期以演出前日、演出日、演出次日等三日為限)之購票憑證者。

2. 住宿費：必須同時提供下列兩者憑證，申請住宿費補償

憑證一：來自雙北地區（台北市、新北市）以外縣市居住地證明, 例：水費/電費/電信費帳單等任一即可。

憑證二：需提供住宿地點於雙北地區及住宿日期為6月7日演出日當晚的住宿憑證。

3. 補償費用限高鐵票/火車票/客運票，雙北地區住宿費用，不含期間所衍生的費用，如餐飲及其他車資。

4. 需寄回相關乘車憑證、住宿費發票，郵寄地址，圓頂工作人員再審核完成後，以e-mail或電話通知。

5. 所有憑證確認後，將補償費用以匯款方式至觀眾本人帳戶。

四. 補償費標準

1.高鐵票/火車票/客運票：依所搭乘車票票面金額實支實付。

2.住宿費用以新台幣6000元(含稅)/每房每晚為上限。

3.住宿訂單初始成立時間，不得晚於6月7日19:30時。

五. 請於6月11日12:00起以電子郵件提供補償方案所需憑證，並留下姓名與方便聯繫的電話至[email protected]

六. 如有其他任何問題，請以文字簡訊留下您的聯絡方式（專線僅提供簡訊聯繫）

0967-002-016（遠傳電信）

0967-002-017（遠傳電信）

0967-002-018（遠傳電信）

0901-001-581（台灣大哥大 ）

0901-001-582（台灣大哥大）

0901-001-583（台灣大哥大）

0911-813-964（中華電信）

0911-814-025（中華電信）

0911-814-043（中華電信）

感謝您的諒解，如有未盡事宜，將陸續公告補充。

超級圓頂工作人員2024.06.07