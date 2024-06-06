肖戰「暴走快樂老家」 曬吸貓照… 網喊：好想魂穿變成貓

肖戰抱著愛貓「堅果」的模樣，融化不少粉絲。(取材自微博)

大陸頂流男星肖戰近日趁著「藏海傳」殺青空檔，回到老家重慶吃吃逛逛，有網友拍到他和一群朋友坐在路邊攤吃麵，輕鬆自在、接地氣的模樣被讚「這才是真正的肖戰」。肖戰也開心留言「暴走快樂老家」，相關貼文立即獲得逾200萬點讚 ，人氣相當旺。

肖戰去年拍完徐克執導的「射雕英雄傳：俠之大者」後，立刻又進入古裝劇「藏海傳」劇組，所以他已經非常沒有回老家重慶。日前，「藏海傳」殺青後，肖戰第一件事就是飛回重慶，重慶文旅官方微博 立刻就發了相關宣傳片。

從曝光的畫面可見，肖戰戴著黑粗框眼鏡，身穿白色長袖T恤，搭配深綠色短褲，頭戴毛帽，整體造型簡約卻不失帥氣。他自己也在社群平台曬出九宮格照片，將自己在重慶打卡的照片都放了出來，其中一張久違的「吸貓照」引起網友關注。

照片中，肖戰抱著愛貓「堅果」猛吸，網友笑稱肖戰每次抱貓都是滿臉寵溺，但「堅果」也是每次都滿臉厭世，有網友直呼，「好想魂穿堅果」，貼文發布不到一天，就突破300萬讚。