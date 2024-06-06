我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／波爾辛吉斯歸隊替補飆20分 塞爾蒂克冠軍賽先開胡

水原一平穿NB跑Uber Eats 球迷好奇：會開保時捷來嗎？

肖戰「暴走快樂老家」 曬吸貓照… 網喊：好想魂穿變成貓

娛樂新聞組／即時報導
肖戰抱著愛貓「堅果」的模樣，融化不少粉絲。(取材自微博)
肖戰抱著愛貓「堅果」的模樣，融化不少粉絲。(取材自微博)

大陸頂流男星肖戰近日趁著「藏海傳」殺青空檔，回到老家重慶吃吃逛逛，有網友拍到他和一群朋友坐在路邊攤吃麵，輕鬆自在、接地氣的模樣被讚「這才是真正的肖戰」。肖戰也開心留言「暴走快樂老家」，相關貼文立即獲得逾200萬點讚 ，人氣相當旺。

肖戰去年拍完徐克執導的「射雕英雄傳：俠之大者」後，立刻又進入古裝劇「藏海傳」劇組，所以他已經非常沒有回老家重慶。日前，「藏海傳」殺青後，肖戰第一件事就是飛回重慶，重慶文旅官方微博立刻就發了相關宣傳片。

從曝光的畫面可見，肖戰戴著黑粗框眼鏡，身穿白色長袖T恤，搭配深綠色短褲，頭戴毛帽，整體造型簡約卻不失帥氣。他自己也在社群平台曬出九宮格照片，將自己在重慶打卡的照片都放了出來，其中一張久違的「吸貓照」引起網友關注。

照片中，肖戰抱著愛貓「堅果」猛吸，網友笑稱肖戰每次抱貓都是滿臉寵溺，但「堅果」也是每次都滿臉厭世，有網友直呼，「好想魂穿堅果」，貼文發布不到一天，就突破300萬讚。

此外，還有網友拍到肖戰和三五好友一起光顧路邊攤，只見他坐在矮小紅椅子上，全程不遮掩，大方與朋友們閒聊享受美食，整個狀態輕鬆自如，與平時被重重包圍的大明星模樣甚有差別，令不少網友激讚接地氣。還有人直呼，「下次暴走可以喊上我嗎」、「我也想偶遇肖戰」。

肖戰一身輕鬆裝扮「暴走快樂老家」。(取材自微博)
肖戰一身輕鬆裝扮「暴走快樂老家」。(取材自微博)

微博

上一則

謝霆鋒現身乾女兒婚禮 新人超狂背景曝光

下一則

新垣結衣新電影同居嫩妹 開啟異國日記

延伸閱讀

江西4男為何開車千里到重慶偷「泥巴」? 原來能賺這麼多

江西4男為何開車千里到重慶偷「泥巴」? 原來能賺這麼多
「慶餘年2」取代肖戰 男星當眾對女友摸胸挨轟太惡心

「慶餘年2」取代肖戰 男星當眾對女友摸胸挨轟太惡心
「慶餘年2」男星假戲真做爆熱戀 當眾抓胸挨轟猥瑣

「慶餘年2」男星假戲真做爆熱戀 當眾抓胸挨轟猥瑣
「慶餘年2」男星姐弟戀曝光 當眾掀衣抓胸 網轟：太猥瑣

「慶餘年2」男星姐弟戀曝光 當眾掀衣抓胸 網轟：太猥瑣

熱門新聞

林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
吳謹言暌違2年再演古裝劇。(取材自微博)

魏瓔珞回來了… 吳謹言再演復仇女 卻被嫌顏值撐不起第一美人

2024-06-03 21:32
蜜辛堅稱自己是「性工作者」，讓父母難堪。圖／摘自IG

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

2024-06-02 15:34
辛芷蕾的演技獲得一致好評，卻未入圍。(取材自微博)

白玉蘭獎爭議不斷… 「繁花」劇方自爆一件事 被網友質疑「玩特權」

2024-06-01 22:31
孫鵬、狄鶯遭爆料在北投診所外吵架。圖／摘自臉書

孫鵬、狄鶯當街吵架畫面流出 孫安佐發不自殺聲明

2024-06-01 16:45
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲的一舉一動，近日都被高度檢視。（路透資料照片）

接棒安海瑟薇成箭靶？酸民以取笑珍妮佛洛佩茲為樂

2024-06-03 15:01

超人氣

更多 >
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初