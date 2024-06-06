肖戰「暴走快樂老家」 曬吸貓照… 網喊：好想魂穿變成貓
大陸頂流男星肖戰近日趁著「藏海傳」殺青空檔，回到老家重慶吃吃逛逛，有網友拍到他和一群朋友坐在路邊攤吃麵，輕鬆自在、接地氣的模樣被讚「這才是真正的肖戰」。肖戰也開心留言「暴走快樂老家」，相關貼文立即獲得逾200萬點讚 ，人氣相當旺。
肖戰去年拍完徐克執導的「射雕英雄傳：俠之大者」後，立刻又進入古裝劇「藏海傳」劇組，所以他已經非常沒有回老家重慶。日前，「藏海傳」殺青後，肖戰第一件事就是飛回重慶，重慶文旅官方微博立刻就發了相關宣傳片。
從曝光的畫面可見，肖戰戴著黑粗框眼鏡，身穿白色長袖T恤，搭配深綠色短褲，頭戴毛帽，整體造型簡約卻不失帥氣。他自己也在社群平台曬出九宮格照片，將自己在重慶打卡的照片都放了出來，其中一張久違的「吸貓照」引起網友關注。
照片中，肖戰抱著愛貓「堅果」猛吸，網友笑稱肖戰每次抱貓都是滿臉寵溺，但「堅果」也是每次都滿臉厭世，有網友直呼，「好想魂穿堅果」，貼文發布不到一天，就突破300萬讚。
此外，還有網友拍到肖戰和三五好友一起光顧路邊攤，只見他坐在矮小紅椅子上，全程不遮掩，大方與朋友們閒聊享受美食，整個狀態輕鬆自如，與平時被重重包圍的大明星模樣甚有差別，令不少網友激讚接地氣。還有人直呼，「下次暴走可以喊上我嗎」、「我也想偶遇肖戰」。
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