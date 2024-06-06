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陳偉霆新劇為趙露思作配？ 粉絲不滿：你是缺錢了嗎？

娛樂新聞組／即時報導
陳偉霆傳將與趙露思合作，但他的粉絲有意見。(取財自微博)
陳偉霆傳將與趙露思合作，但他的粉絲有意見。(取財自微博)

大陸人氣小花趙露思最近盛傳將與香港男星陳偉霆合作新劇「許我耀眼」，沒想到還沒等到劇組官宣，兩方粉絲就因為排位問題爭吵不停，在網上掀起不少爭議。

趙露思可說是近年來最受關注的小花之一，演過的熱播劇包括「傳說中的陳芊芊」、「星漢燦爛」、「且試天下」、「偷偷藏不住」等，合作過的男星包括吳磊、楊洋、陳哲遠等，可說一個帥過一個。但她和陳偉霆合作新劇的消息傳出後，卻因為排位問題讓雙方粉絲互撕起來。

有網友指出，「許我耀眼」是以女主角的視角出發，是大女主題材，從排位上可見，趙露思明顯是一番排位。但這個結果讓陳偉霆的粉絲極度不滿，直批趙露思是「普女」（臉蛋不出眾的女生），更說她「綠茶的不得了」、「配上這個女主就是大爛」，還質問陳偉霆，「你是缺錢了嗎？」

趙露思的粉絲則嫌棄陳偉霆年紀大，尤其近年主演的劇集普遍收視不佳，需要人氣小花挽救事業。雙方粉絲一度掀起罵戰。

據悉，「許我榮耀」改編自張悅然小說「大喬小喬」，講述趙露思飾演的許妍從小跟著外婆長大，與父母有心結，個性倔強的她從小鎮考上重點大學，孤身打拚近十年，與陳偉霆飾演的沈皓明結婚後，卻漸生隔閡，最終分道揚鑣。離婚後的她歷經許多事，才終於領悟親情與愛情的真諦。

其實，趙露思與陳偉霆早在實境節目「童話」就已熟識，當時趙露思要做造型氣球得到遊戲金幣，結果請求陳偉霆幫忙評鑑，只見趙露思雙手合十向陳偉霆撒嬌，最後成功獲得2個金幣。節目播出後，不少人直誇陳偉霆、趙露思互動很甜，此次兩人傳出搭檔，讓CP粉相當激動。

趙露思近年演過不少熱播劇，人氣不斷竄升。(取財自微博)
趙露思近年演過不少熱播劇，人氣不斷竄升。(取財自微博)

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