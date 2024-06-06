吳慷仁限制級新片太露骨遭抗議 呻吟聲被這聲音取代

吳慷仁(左)與劉主平的對手戲。圖／台北双喜電影提供

金獎導演楊雅喆和金馬影帝吳慷仁首次攜手合作的話題電影「破浪男女」，正式預告發布後引起非常熱烈的迴響討論。5日甚至還收到相關部門來電告知，有觀眾打電話抗議，認為他在戲院看級別為保護級的電影時，看到限制級的「破浪男女」預告，預告中台詞和畫面太過露骨。

影片來源：YouTube 台北双喜電影

「破浪男女」發行商表示，很理解觀眾面對性議題的時候反應各異，並表示其實已經做好準備，上映之後會有更多類似討論。

但宣傳期間，為了滿足不同族群、環境的規範，發行商也做了一支普及版預告6日中午公布。通過流行的表情符號還有「黑畫面運鏡」，遮住有爭議的台詞和畫面。

本來預告裡屬於保護級的「滅火群」、「約炮」、「3P」等台詞，都變成耐人尋味的表情符號密碼；而魚水之歡的呻吟、浪叫，也被波濤洶湧的海浪聲取代，讓「破浪男女」的最新版預告有了另外一種浪味，更多了許多幽默逗趣。