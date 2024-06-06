唐治平不認母遺體高大成批太亂來 他認：一時情緒失控

唐治平表示自己只是一時情緒激動。(記者蕭雅娟／攝影)

藝人唐治平母親本月3日突然陳屍自家社區頂樓，但唐治平堅不認母親遺體，今日是唐治平生日，上午他在住家陽台大叫大吼還唱歌嚇壞鄰居報警，他剛才出面受訪，面帶微笑，看起來十分平靜。他表示因為看到媒體不實報導才會失控，但隨即又表示今天是他生日，要去找朋友吃飯。

唐治平受訪時表示，因為有媒體寫他說要去驗DNA ，但士林地檢署根本沒有通知他要去驗，沒有這回事，一時之間才會情緒失控大叫好幾聲，還揚言要提告。

他認為媽媽只是失蹤，如果這兩三天還是沒找到媽媽他就會去驗DNA。但知名法醫高大成表示，他是第一次見到晚輩不願相認長輩遺體的情況，唐身為公眾人物卻不認過世母親遺體，是很糟的範例，沒水準也很過分，甚至因為這點事情驚擾社會「太亂來了」。

據「ettoday新聞雲」報導，有住戶稱唐治平的房東 也有介入協調其搬離，今天他大叫大吼這起事件消防局、警察局以跳樓案件處理，但因唐是外籍人士，無法強制送醫，並表示如果他這樣對社區也是一種傷害。

法醫高大成指出，根據多年從業經驗，人輕生時通常會選擇最喜歡、或是平時不會穿的衣服。以該案而言，根據死者身上的鑰匙、磁扣等物品，還有附近鄰居、親戚的證詞等，皆證明死者身分是唐母，若唐治平仍不願意相信，那只好讓科學來說話。

他也表示因唐治平在此案的身分不是被告，也不是嫌疑人，檢警難以用強制力要求他進行檢測 。除非在相驗過程中，為了確認遺體身分而需要補齊資料，才有可能要求唐進行相關配合。

唐治平受訪時表示7月就要去中國或是美國，所以最近要開始搬家。之後表示要和朋友去慶生笑咪咪離開。他的密友剛受訪則表示，稍早也有跟他聯絡，就純粹是看到一些不實報導心情有些激動，現在已經沒事了。