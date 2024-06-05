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吳謹言演技碾壓楊冪？ 「墨雨雲間」收視大贏 網嘲：「糊妖」小紅娘

娛樂新聞組／即時報導
楊冪再扮狐妖，收視不如預期。(取材自微博)
楊冪再扮狐妖，收視不如預期。(取材自微博)

大陸人氣女星楊冪主演的電視劇「哈爾濱1944」與電影「火鍋」前段時間接連仆街，讓她口碑大跌。本想靠著新劇「狐妖小紅娘月紅篇」翻身，沒想到觀眾不埋單，收視慘遭吳謹言、王星越主演的「墨雨雲間」吊打，被網友吐槽，「根本是『糊妖小紅娘」」。

「復仇努王」吳謹言與王星越演出的「墨雨雲間」才開播不久，收視火速衝到亞軍寶座，僅次於張若昀、李沁主演的「慶餘年」，直接擠下楊冪、龔俊的「狐妖小紅娘月紅篇」。據悉，「慶餘年」雖已大結局，但網上仍有近一半的人在追據，「墨雨雲間」收視占比為17.7％，而「狐妖小紅娘月紅篇」只有6.7％，連「墨雨雲間」一半都不到，可說是慘不忍睹。

近日，網上曝光吳謹言看見救命恩人被虐打致死那段戲的幕後拍攝過程，只見身穿白色長衣、披頭散髮的吳謹言，當下需控制着戲中人物的情緒，但當拍完的那一刻，她立即釋放情緒，呆坐在地上哭到不能自拔。精湛演技或網友稱讚大有進步。

「墨雨雲間」也帶動吳謹言再次人氣急升，不論收視或話題熱度都居高不下，連官媒「人民文娛」也評論表示，「真正讓觀眾『爽』的並非一招一式，而是人的成長、美的呈現，以及當代價值的嫁接。」直言劇集故事聚焦在主體意識和個人磨礪之上，從這個立意出發，才能真正講好女性成長故事。

反觀楊冪飾演狐妖「涂山紅紅」，眼神空洞，動不動就抿嘴，加上為了呈現完美顏值使用的厚重濾鏡，讓人瞬間出戲，引得網友吐槽聲不斷。

近日，「狐妖小紅娘月紅篇」劇情發展至高潮，楊冪為了保護涂山，所以獻出自己的情種，導致完全遺忘龔俊飾演的「東方月初」，雖然是關鍵劇情，但不少人認為失憶哏實在了無新意，「根本是『糊妖小紅娘」」。

吳謹言在「墨雨雲間」的演技獲讚。(取材自微博)
吳謹言在「墨雨雲間」的演技獲讚。(取材自微博)

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