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王陽擠下王一博入圍「白玉蘭」遭網暴7天… 兩人首度發聲再掀論戰

娛樂新聞組／即時報導
王一博未入圍白玉蘭獎，粉絲氣炸了。(取材自微博)
王一博未入圍白玉蘭獎，粉絲氣炸了。(取材自微博)

第29屆白玉蘭獎日前公布入圍名單，最大爭議就是「追風者」男配角王陽擠下男一王一博，入選最佳男主角獎項，爆出劇組這分操作根本不符規則，進而引起粉絲不滿。爭議經過一周仍未歇，劇組、王一博和王陽終於齊發聲，相關消息登上熱搜。

「追風者」官方微博就申報白玉蘭獎最佳男主角獎提名一事說明，「感謝大家對『追風者』的關注和對劇中角色的認可。我們尊重並珍惜每一位演員的出色表演，因此在白玉蘭獎提報細則允許的前提下，為每位主演都做了提報以爭取榮譽，報獎情況未同步主創和演員」。

隨後，「追風者」主演王一博和王陽都發布了微博進行回應。

王一博高EQ表示，「『追風者』能被大家認可，離不開劇組所有主創和工作人員的努力與付出。大家彼此理解，互相支持，魏若來的成長不僅僅是一個人的成長」。

遭連續網暴一周的王陽則以9字簡短自清，「我踏實拍戲，行勝於言」。

「追風者」總監製陳女希也發微博表示，「無論是做製片還是監製，保護主創是我非常重視的工作。本次白玉蘭報獎，作為總監制，我沒有向平台充分了解到報獎情況，讓導演、一博、陽哥承受了很多誤讀，我很抱歉。」

據悉，平台申報白玉蘭獎時給王一博和王陽都申報了最佳男主角獎，兩人都進入了二輪投票，最後王陽入圍提名名單。依照白玉蘭相關評獎規則，王陽在劇中的戲分符合申報規則。

王陽遭到網暴長達一周時間。(取材自微博)
王陽遭到網暴長達一周時間。(取材自微博)

微博 入圍 投票

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