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不老玉女獻出第一次 哽咽喊「希望美好放在心裡很久」

記者林士傑／即時報導
53歲的蘇慧倫保養得宜，被讚是不老玉女。圖／相信音樂提供
53歲的蘇慧倫保養得宜，被讚是不老玉女。圖／相信音樂提供

人稱不老玉女，蘇慧倫日前首度在新加坡舉辦大型個唱，提到跟新加坡一直有著特別緣分，「我發了第一張專輯也來到這裡認識了你們，我第一個得到女歌手的獎項是新加坡最受歡迎女歌手獎，是觀眾票選的，是你們」。

她在「生命之花」演唱會帶來數首金曲，引領現場歌迷一起大合唱，另提到要唱喜歡的歌「城裡的月光」當成給歌迷的情歌，她感性地說：「其實我也很喜歡看你們寫給我的信，看到你們說因為我變得更好、更堅強，看到這些真的很開心很感動，但是我到底說了什麼，讓你們每個都這麼優秀，真的謝謝你們。」話還沒說完就不禁哽咽，歌迷大喊「不要哭」，她笑說：「想說笑也笑了，跳也跳了，還沒哭嘛！希望這些美好都可以放在我們心裡很久。」

而她邀來鼓鼓呂思緯擔任嘉賓，兩人在台上比賽開撩歌迷，蘇慧倫質疑鼓鼓剛求婚、手上戴著婚戒，是否還適合撩人，鼓鼓立刻笑答：「我隨時保持一個可以撩人的狀態，沒關係，我們有著不同的愛，這是大愛。」

鼓鼓知道很多觀眾到場就為了看蘇慧倫一眼，於是甜喊：「我跟你們不一樣，我花了4個小時坐飛機到新加坡，只為了看慧倫姐的歌迷一眼。」接棒的蘇慧倫嬌羞地說：「冬瓜西瓜哈密瓜，我是你的小傻瓜。」作勢害羞別過頭吸引全場放聲尖叫，讓鼓鼓笑喊：「太不公平了！」

新加坡 玉女

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