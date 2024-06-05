我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

一洲焦點／拜登挑戰一大堆、無證客新規、杭特受審

警掀遺體頭髮供指認 台男星嚇到：不是我媽

記者蕭雅娟／台北即時報導
唐治平今至士檢，未領取死亡證明書。記者蕭雅娟／攝影
唐治平今至士檢，未領取死亡證明書。記者蕭雅娟／攝影

藝人唐治平73歲母親，陳屍住家社區頂樓，唐治平今下午至士林地檢署，並未領取死亡證明書，他受訪指出，員警撥開遺體頭髮，他看了一眼嚇到，親眼覺得不是母親。他稱，不想大驚小怪，母親還有其他家屬，若母親持續沒出現，1個月後會考慮是否報失蹤。媒體問唐是否問意做ＤＮＡ檢測？唐治平指出，檢察官沒問這題，他搖頭的意思是「不懂，不是不願意」。

唐治平受訪稱，今天到地檢署作證稱「那不是我母親」，檢察官向他表示，如果沒有家屬出來，遺體交由殯葬業者處理，請問他是否同意？他稱稱「對我來說很奇怪，那不是我的家屬」，但他還是依法「同意」。

士林地檢署指出，本署檢察官依法相驗並詢問相關人員後，對於死者身分尚待確認，遺體將暫置於板橋殯儀館妥善存放，後續檢察官將盡速查明釐清，依法處理。

唐治平解釋當天情況，警方上門找他稱，住家頂樓有一具女屍，有母親的鑰匙和磁扣，他上樓查看確實是母親的鑰匙，但遺體身穿綠色上衣、綠色褲子，腿很粗、腳很大，皮膚粗糙等，但他的母親沒有綠色衣物，且腳很細，依外型認為遺體不是母親。

媒體問唐，有看到遺體臉部？他表示，警員把頭髮掀開瞬間，他嚇到了，雖頭髮長度像母親，但臉部外型完全不像。後續，也有看照片一眼，一樣認為遺體不是母親。

媒體問他是否擔心媽媽的下落媽？他稱，他問檢察官在中華民國多久可以報失蹤，「我不想大驚小怪」，失蹤2周有問題、3周很擔心，1個月後再看看，母親還有很多家屬。他稱確實2、3天找不到母親，1、2個月，他因整潔洗碗、打掃等工作家務，與母親「意見不合」，他因工作累，所以母親習慣「擔了」這些家務，但他自認為衛生條件不夠，也覺得自己不好，應找人到家幫忙。

藝人唐治平母親昨天遭發現陳屍住家社區頂樓，警方找到唐的表妹到場，確認遺體是唐母。對此，唐治平稱，表妹不是血緣關係，就我所知已有5至７年沒有見面。最後，媒體提問「請問媽媽一直沒有出現，您會願意做ＤＮＡ檢測？」唐治平指出，檢察官沒有問我這題，他搖頭的意思是「不懂，不是不願意」。

唐治平受訪時稱，演藝工作沒有停擺，他澄清自己沒有酗酒，另房租部分，確有積欠1個月房租，但經濟上覺得沒有問題。

唐治平今至士檢，未領取死亡證明書。記者蕭雅娟／攝影
唐治平今至士檢，未領取死亡證明書。記者蕭雅娟／攝影

檢測 中華民國 會考

上一則

TANK消失樂壇10年 罹不治之症暴瘦 揭心聲：不會好了

延伸閱讀

台灣男星母死不知 生活落魄爆吃霸王餐想「以物易物」

台灣男星母死不知 生活落魄爆吃霸王餐想「以物易物」
母家中身亡 唐治平渾身酒氣拒認屍

母家中身亡 唐治平渾身酒氣拒認屍
在美上市20年 日本靈の芝優惠買2送1

在美上市20年 日本靈の芝優惠買2送1
唐治平否認酗酒、落魄 強調工作之外抽菸、喝酒是個人自由

唐治平否認酗酒、落魄 強調工作之外抽菸、喝酒是個人自由

熱門新聞

林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
吳謹言暌違2年再演古裝劇。(取材自微博)

魏瓔珞回來了… 吳謹言再演復仇女 卻被嫌顏值撐不起第一美人

2024-06-03 21:32
蜜辛堅稱自己是「性工作者」，讓父母難堪。圖／摘自IG

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

2024-06-02 15:34
「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

2024-05-28 01:25
王楚然見到粉絲們，先是微笑手比半心。(取材自微博)

王楚然「假笑後秒臭臉」挨轟 隔天「全程假笑」 網友這麼說…

2024-05-29 21:32
辛芷蕾的演技獲得一致好評，卻未入圍。(取材自微博)

白玉蘭獎爭議不斷… 「繁花」劇方自爆一件事 被網友質疑「玩特權」

2024-06-01 22:31

超人氣

更多 >
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆
華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回
妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航
3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了