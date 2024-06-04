唐治平母輕生兩度拒認屍 找到本人了最新狀況曝光

唐治平經紀人發文表示已聯繫上唐治平。圖／摘自臉書

台灣藝人唐治平近日被爆73歲母親在住家頂樓身亡，據傳警方找上門，發現他不但精神恍惚無法詢答，將他帶到頂樓唐母陳屍處，連社區警衛、住戶都聞到他渾身酒氣且神智不清，甚至喊：「這不是我媽媽」，後來警方通知他到派出所做筆錄，唐治平兩度拒絕認屍，直到找到唐的表妹才完成指認。而唐治平經紀人小恬事後在臉書發文，透露已連絡上唐治平，並否認要解約之事。

45歲唐治平昔日憑「白色巨塔」、「花樣少年少女」走紅，外型俊帥的他昔日曾拍過猛男寫真，戲劇表現亮眼．曾入圍過金鐘獎男主角，但近10來他演藝事業發展不順，期間跑到中國拍戲，但成效不好，隨後回台轉戰本土劇，但作品銳減，一度消失演藝圈，還多次被爆瘦成紙片人、負債百萬。

唐母爆出輕生消息，鄰居透露，唐家只有母子2人同住，租屋至今大約1年多，但聽說已經積欠租金 將近半年，平常唐母都會到社區閱覽室看報紙，唐治平則常常拎著酒瓶閒晃，但沒到酒醉吵鬧滋事需要報警的程度，但生活入不敷出是事實。

據了解他每月租金1.7萬元，多年來僅靠零星工作，甚至有3、4年沒拍戲，只能到處和親友借錢度日，他最近拍攝新戲「宇宙的盡頭就是愛」，據說上個月(5月)30日結束花蓮工作後，還跟同事借500元車錢在當地蹓躂，最後劇組在花蓮火車站找到唐治平，還是工作人員買車票才將他送回台北。

唐治平也被指工作狀態不佳，經紀人多次被工作人員反應「酒味重，加上還有失眠 問題「狀態不穩」，發生唐母輕生事件後，經紀人在社群發文表示：「謝謝大家對治平哥的關心，我們非常擔心他目前的情況，也已經聯絡上他的人，也要去跟他會合，會陪伴他，等了解清楚，再一併陪著他跟大家做個說明，謝謝。」並標記「沒有解約這種不實傳言」。