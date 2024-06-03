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李榮浩開唱淋成「落湯雞」 網調侃：下次提前帶瓶沐浴露…

娛樂新聞組／即時報導
李榮浩曬出楊丞琳滿臉鬍子的醜照為她慶生。(取材自微博)
李榮浩曬出楊丞琳滿臉鬍子的醜照為她慶生。(取材自微博)

歌手薛之謙日前才在舞台上疑似出現高山症反應，李榮浩也在福州開唱時遭遇大雨，慘被淋成落湯雞。有觀眾形容現場猶如在浴室裡開唱「只差一瓶洗髮精」，而李榮浩的妝髮造型也被淋得一塌糊塗。

李榮浩「縱橫四海」世界巡迴演唱會自去年3月起跑，日前來到福州。當天，3萬多歌迷擠爆現場，可惜天公不作美，演唱會上突然下起大雨，如同「天降瀑布」，還有觀眾以為是主辦單位出動高壓灑水車。

不過，李榮浩不畏懼大雨，繼續在雨中傾情開唱，他並表示，感謝粉絲們在大雨中前來支持，雖然成了落湯雞，但他覺得這場演唱會有了更多的特別意義。一位粉絲甚至調侃道：「看來我們今天要聽到『就讓這場大雨全都落下』了」。

相關視頻在網上傳出後，不少網友調侃，「我們是一起洗過澡的交情」、「哥你就差一瓶洗髮精了」、「下次提前帶瓶沐浴露」、「沒看現場的以為這是特效」、「本來眼睛就不大了…」。

此外，李榮浩4日零點準時發文給老婆楊丞琳「第十個生日快樂」，雖然沒有愛心符號或是放閃文字，但其堅定不移的愛立刻吸引超過1.5萬人按讚。而他曬出的是楊丞琳滿臉鬍子的醜照，笑翻一票網友。

楊丞琳迎來40歲生日，她PO文感慨，「生日快樂這幾個字很簡單，但要做到真正地快樂，其實不容易。謝謝有你們，讓我的生日快樂。」

李榮浩在福州開唱，慘被淋成落湯雞。(取材自微博)
李榮浩在福州開唱，慘被淋成落湯雞。(取材自微博)

楊丞琳

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