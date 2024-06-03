昆凌吐3寶媽心聲 初見女兒「好黏」 神智不清狂流淚

昆凌分享媽媽經。圖／ELLE雜誌提供

昆凌與周杰倫 結婚9年，育有1子2女，近日她登上時尚雜誌「ELLE」6月號封面人物，唱聊媽媽經，透露生第一胎前一天很緊張，第一眼看到寶寶時，內心只覺得「好黏！」，因為身上還有麻醉未退，坦言有點神智不清，還莫名狂流淚。

身為「天王嫂」，昆凌自認屬於「當下型」，對人生一直無長遠規畫，「我比較衝，不喜歡等待，當下想要什麼就努力去做，然後很快就會有Yes跟No，如果有一次No，那趕快換一條路再走，如果是Yes，那就keep going」，透露小時候幻想長大後要去好萊塢 拍電影，沒想到2018年就和巨石強森 合作電影「摩天大樓」，她也想過30歲前要生小孩，一晃眼不到30歲就已是3寶媽。

當上母親後，昆凌最高紀錄是一隻手抱1個，後面再背1個，加總超過40公斤。「我把自己的需求擺比較後面，因為我告訴自己，等孩子們都長大了，多的是自己的時間。」昆凌補充說，每天與小孩的相處都是感性跟理性的拉扯，「理性跟我說，我應該要叫大家（小孩）都給我安靜！可是感性又會覺得他們需要妳。」

昆凌透露，家裡要麼極度安靜，要麼就是縈繞鋼琴聲，「我們家有個藝術家的耳朵，他不喜歡太吵雜的聲音。」她說孩子最近在學雙簧管，興沖沖分享她與小孩的「鬧鐘」，是一曲Remix版「The Christmas Song」，有著小喇叭的悠揚前奏，睡前再加一曲費玉清的「晚安曲」，從小就有鐵的紀律。