我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ISM製造業放緩 引發經濟成長擔憂 道指跌逾百點

南加州本周將大幅升溫 部分地區預計突破100度

昆凌吐3寶媽心聲 初見女兒「好黏」 神智不清狂流淚

記者陳慧貞／即時報導
昆凌分享媽媽經。圖／ELLE雜誌提供
昆凌分享媽媽經。圖／ELLE雜誌提供

昆凌與周杰倫結婚9年，育有1子2女，近日她登上時尚雜誌「ELLE」6月號封面人物，唱聊媽媽經，透露生第一胎前一天很緊張，第一眼看到寶寶時，內心只覺得「好黏！」，因為身上還有麻醉未退，坦言有點神智不清，還莫名狂流淚。

身為「天王嫂」，昆凌自認屬於「當下型」，對人生一直無長遠規畫，「我比較衝，不喜歡等待，當下想要什麼就努力去做，然後很快就會有Yes跟No，如果有一次No，那趕快換一條路再走，如果是Yes，那就keep going」，透露小時候幻想長大後要去好萊塢拍電影，沒想到2018年就和巨石強森合作電影「摩天大樓」，她也想過30歲前要生小孩，一晃眼不到30歲就已是3寶媽。

當上母親後，昆凌最高紀錄是一隻手抱1個，後面再背1個，加總超過40公斤。「我把自己的需求擺比較後面，因為我告訴自己，等孩子們都長大了，多的是自己的時間。」昆凌補充說，每天與小孩的相處都是感性跟理性的拉扯，「理性跟我說，我應該要叫大家（小孩）都給我安靜！可是感性又會覺得他們需要妳。」

昆凌透露，家裡要麼極度安靜，要麼就是縈繞鋼琴聲，「我們家有個藝術家的耳朵，他不喜歡太吵雜的聲音。」她說孩子最近在學雙簧管，興沖沖分享她與小孩的「鬧鐘」，是一曲Remix版「The Christmas Song」，有著小喇叭的悠揚前奏，睡前再加一曲費玉清的「晚安曲」，從小就有鐵的紀律。

談到前陣子帶孩子們去了趟芬蘭羅瓦涅米，「那裡有個耶誕老人村，真的會讓小孩相信耶誕老公公的存在，因為有一個乖寶寶名單，乖寶寶會有小禮物。想要趁他們還相信耶誕老公公，抓住這個尾巴。」女兒還會相信？她回說：「不行，小孩子要相信願望。」

昆凌自認是「當下型」，對人生從無長遠規畫。圖／ELLE雜誌提供
昆凌自認是「當下型」，對人生從無長遠規畫。圖／ELLE雜誌提供
昆凌不到30歲已是3寶媽。圖／ELLE雜誌提供
昆凌不到30歲已是3寶媽。圖／ELLE雜誌提供

巨石強森 周杰倫 好萊塢

上一則

接棒安海瑟薇成箭靶？酸民以取笑珍妮佛洛佩茲為樂

延伸閱讀

周杰倫結婚後歌曲沒故事感？ 博恩點出背後關鍵原因

周杰倫結婚後歌曲沒故事感？ 博恩點出背後關鍵原因
三度當爸？郭富城：我自己都不知道

三度當爸？郭富城：我自己都不知道
金山人語／蘋果廣告「Crush」摧毀生活經驗

金山人語／蘋果廣告「Crush」摧毀生活經驗
郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓

郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓

熱門新聞

「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

2024-05-28 01:25
霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

2024-05-27 02:30
艾瑪史東被迫陷入有點尷尬的處境，小心不得罪任何一方。（歐新社資料照片）

變泰勒絲和前男友夾心餅乾…艾瑪史東左右為難

2024-05-28 08:57
蜜辛堅稱自己是「性工作者」，讓父母難堪。圖／摘自IG

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

2024-06-02 15:34
卜學亮現在變身明星村長。圖／好看娛樂提供

謹遵張小燕身教沒走歪 卜學亮嘆：我真的很幸運

2024-05-27 10:56
王楚然見到粉絲們，先是微笑手比半心。(取材自微博)

王楚然「假笑後秒臭臉」挨轟 隔天「全程假笑」 網友這麼說…

2024-05-29 21:32

超人氣

更多 >
黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光
4星座六月起好運到 單身獅子有豔遇、他們有意外之財入帳

4星座六月起好運到 單身獅子有豔遇、他們有意外之財入帳
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多
法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元