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接棒安海瑟薇成箭靶？酸民以取笑珍妮佛洛佩茲為樂

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲的一舉一動，近日都被高度檢視。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲的一舉一動，近日都被高度檢視。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲宣告取消原定夏天開跑的巡演，各方懷疑她是否暫停拚事業、花時間鞏固與班艾佛列克被唱衰的婚姻？而歐美媒體一路緊盯她的巡演票房，揭露雖然有些場次銷售開紅盤，卻有更多地區剩大片空位，真的很不理想，讓她更成為網友冷嘲熱諷的目標。她近期在串流平台上推出的新片，固然曾經登上熱門榜冠軍，卻被影評人與看過片子的觀眾嫌東嫌西，歐美開始有評論認為她已取代曾經被圍剿的安海瑟薇，成了網友最新的修理對象。

過往珍妮佛洛佩茲儘管在電影裡都很喜歡扮演出身不算高、「平易近人」的角色，和八卦刊物總是傳她的大牌氣燄相當囂張，有如天壤之別，因而不少人眼中她「很假」，又相信她有強大的控制欲，所以看到她想進辦法避免的事情仍然發生、且無力挽回，格外感到過癮，樂得落井下石。

安海瑟薇曾經在得到奧斯卡最佳女配角後，突然從全民甜心變成全民公敵，還被稱為「全美最被討厭的藝人」，連她自己都想不透究竟犯了什麼滔天大罪落得如此，現在珍妮佛洛佩茲就隱約有類似的處境，網友熱中嘲笑她失敗的工作表現，對她評價不佳的新片無情嘲諷，她和班艾佛列克能否救回這段婚姻，也是被唱衰、看壞居多。

娛樂圈重量級刊物「綜藝報」最新的評論文章作者，稱珍妮佛將巡演取消後，網民有如得到一種病態的樂趣，就是看到女強人慘敗，反問為何這種幸災樂禍的反應都很少出現在男性巨星身上？而跟這個情況一樣不會讓班珍感到舒服的是，自從婚變傳聞出現，他們一舉一動受到外界更高度的關注，現在是連他們牽手時有無十指緊扣、接吻時是不是真的有碰到嘴唇，都會被拿來放大檢視甚至研究，一堆媒體把他們的偷拍照備妥再請肢體語言專家分析其中暗藏什麼玄機，他們再怎麼解釋，旁人也還是不想採信，寧可相信看衰他們的說法。

珍妮佛洛佩茲目前變成廣大歐美網友的箭靶，不停被冷嘲熱諷。（路透資料照片）
珍妮佛洛佩茲目前變成廣大歐美網友的箭靶，不停被冷嘲熱諷。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 奧斯卡

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