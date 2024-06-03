接棒安海瑟薇成箭靶？酸民以取笑珍妮佛洛佩茲為樂

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲的一舉一動，近日都被高度檢視。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲 宣告取消原定夏天開跑的巡演，各方懷疑她是否暫停拚事業、花時間鞏固與班艾佛列克 被唱衰的婚姻？而歐美媒體一路緊盯她的巡演票房，揭露雖然有些場次銷售開紅盤，卻有更多地區剩大片空位，真的很不理想，讓她更成為網友冷嘲熱諷的目標。她近期在串流平台上推出的新片，固然曾經登上熱門榜冠軍，卻被影評人與看過片子的觀眾嫌東嫌西，歐美開始有評論認為她已取代曾經被圍剿的安海瑟薇，成了網友最新的修理對象。

過往珍妮佛洛佩茲儘管在電影裡都很喜歡扮演出身不算高、「平易近人」的角色，和八卦刊物總是傳她的大牌氣燄相當囂張，有如天壤之別，因而不少人眼中她「很假」，又相信她有強大的控制欲，所以看到她想進辦法避免的事情仍然發生、且無力挽回，格外感到過癮，樂得落井下石。

安海瑟薇曾經在得到奧斯卡 最佳女配角後，突然從全民甜心變成全民公敵，還被稱為「全美最被討厭的藝人」，連她自己都想不透究竟犯了什麼滔天大罪落得如此，現在珍妮佛洛佩茲就隱約有類似的處境，網友熱中嘲笑她失敗的工作表現，對她評價不佳的新片無情嘲諷，她和班艾佛列克能否救回這段婚姻，也是被唱衰、看壞居多。