阿湯、裘莉都成對頭 布萊德彼特與李奧納多也有心結？

布萊德彼特（左）與李奧納多狄卡皮歐被傳現在又成事業敵手，不可能再合作。（路透資料照片）

演藝圈內「王不見王」、「后不見后」的傳聞一大堆，有些人合作一次之後就再也不能同台，也有人反而過了事業的巔峰後就可以攜手合演。近日歐美八卦刊物傳布萊德彼特 與李奧納多狄卡皮歐由於常爭搶同一部片的同一個角色，又變得針鋒相對，昔日一起主演「從前，有個好萊塢 」時的友善互動，已經成為過去。

布萊德彼特與李奧納多狄卡皮歐年輕時都曾被視為「新世代的詹姆斯狄恩」，免不了為了同樣的角色明爭暗鬥，那時也壁壘分明，直到彼此都過了40歲，才一起演出昆汀塔倫提諾執導的「從前，有個好萊塢」。雖然角色戲分差不多，在爭取電影獎上，小布 被降格為男配角，卻反而比角逐影帝的李奧納多更出風頭，順利把小金人帶回家，李奧納多則沒啥收穫。

根據專門報導名流八卦的「In Touch」雜誌，除了首度合作就吃了悶虧之外，李奧納多和小布都有自己的製片公司，小布的公司在業界頗受歡迎，一堆好的案子都喜歡送到那邊，李奧納多不容易攔截。而業界人士還透露，包括昆汀塔倫提諾、大衛芬奇等名導都更喜歡與小布合作，最愛李奧納多的只有已經年過80的馬丁史柯西斯，即便每一部片都找他主演，還能再拍多少部？

妙的是，布萊德彼特因為「從前，有個好萊塢」招惹的敵人，還不只李奧納多狄卡皮歐，早先就曾傳該片男主角人選最後是他們兩個與湯姆克魯斯被列入最後的考量，然後昆汀想到李奧納多狄卡皮歐和布萊德彼特的身高較接近，彼此的角色被設定為過氣男星和他的多年替身，要是阿湯來演李奧納多的替身，感覺較無說服力，因此很想跟昆汀合作的阿湯被小布擠走。眾所周知，他們曾在30年前合演「夜訪吸血鬼」時就鬧不愉快，再加上「從前，有個好萊塢」，讓阿湯對小布的心結變得更深。

目前在好萊塢，除了與布萊德彼特已經如死對頭的昔日伴侶安琪莉娜裘莉是確定不會跟他再同台，阿湯、李奧也都被傳有不再合作的心結，其實他以前拍「致命突擊隊」時，也跟哈里遜福特不對盤，彼此也已經快30年沒再攜手。