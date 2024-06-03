林襄代言遭欠款七位數 公司怒發聲明「終止合約」

林襄。圖／摘自IG

林襄代言的品牌ANYBEARS今天傳出和她經紀公司鬧翻，至今拖欠款項七位數(新台幣)未付。林襄經紀公司莉奈文創怒發聲明，立刻終止雙方合作關係，同時將走司法途徑維護權益。

《終止合作聲明》

有關諷林火杉設計股份有限公司(下稱諷林公司)前就其所屬品牌『ANYBEARS』之行銷等相關活動，陸續邀請本公司旗下藝人林襄擔任代言人，暨張雅涵及李芷霖擔任品牌大使，並參與諷林公司舉辦之卡牌、SOGO、澳門 及代言等相關活動，本公司藝人均已完成相關合約工作且經雙方公司共同確認；然因諷林公司遲未能完全給付上開報酬，而經本公司一再催請付款，諷林公司始出面確認其尚有未付報酬，並由負責人黃克誠先生為連帶保證，就此，本公司基於信任，始同意諷林公司於2024年3月29日前清償全部款項，此均有雙方簽訂之協議書面為憑。

詎料，諷林公司屆期仍未給付任何款項，經本公司多次催討，諷林公司迄今仍一再藉詞推託、拒不付款，顯然是一間沒有誠信而不值得合作的公司，故本公司前已發函提前終止合作、要求諷林公司不得再銷售任何本公司藝人之周邊產品或為相關宣傳活動，而經查閱司法院裁判書系統，更發現除積欠本公司之款項外，諷林公司與黃克誠先生對外亦積欠多筆款項且金額甚鉅，以上一併提醒消費者及相關合作廠商、藝人注意，本公司亦將持續透過司法救濟程序，以維護本公司及藝人權益，特此聲明。

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