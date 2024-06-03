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51歲饒舌之神阿姆現在長這樣 重現25年前暗黑分身

記者黃保慧／即時報導
饒舌之神阿姆近日宣布暌違4年的全新專輯。圖／環球音樂提供
饒舌之神阿姆近日宣布暌違4年的全新專輯。圖／環球音樂提供

饒舌之神阿姆（Eminem）近日宣布暌違4年的全新專輯「The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)」，即將於今年夏天正式推出，首波話題單曲「Houdini」上周五搶先上線，阿姆在MV中重新扮演成25年前就登場過的暗黑分身Slim Shady，完全零差異的扮相讓老粉直呼現年51歲的阿姆駐顏有術，更激動表示：「饒舌之神回來了！」

影片來源：YouTube EminemMusic

阿姆在「Houdini」MV中以Slim Shady穿越時空來到現今社會，發現自己格格不入，並嘗試搞破壞；另一邊，現今社會的阿姆穿上超人緊身衣化身成另一個分身Rap Boy ，在嘻哈傳奇教父德瑞博士（Dr. Dre）的幫助下，試圖想要去阻止 Slim Shady 的計畫，沒想到在打鬥後兩個分身竟合而為一，變成一個擁有 Slim Shady 的金髮以及 Rap Boy 黑鬍的全新怪物，當中更找來喜劇演員彼得戴維森（Pete Davidson）、嘻哈天王史奴比狗狗（Snoop Dogg）和五角（50 Cent）等人客串，還重現許多阿姆 2002 年的經典作「Without Me」MV 畫面，亮點滿滿。

「Houdini」推出首日即寫下超過780萬串流點聽紀錄，成為阿姆生涯最佳單曲首日成績，更直衝Spotify全球排行榜第3名。呼應此次專輯名稱「The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)」，日前不僅在美國的報紙上面出現 Slim Shady的訃聞，阿姆還找來當代魔術大師大衛布萊恩（David Blaine）視訊，表示自己的最後一招魔術伎倆，就是要將自己的職業生涯變不見，別出心裁的宣傳手法讓粉絲更加期待整張專輯的故事發展。

阿姆的暗黑分身Slim Shady穿越時空來到現代。圖／摘自Eminem You...
阿姆的暗黑分身Slim Shady穿越時空來到現代。圖／摘自Eminem YouTube
暗黑分身Slim Shady與阿姆同框。圖／摘自Eminem YouTube
暗黑分身Slim Shady與阿姆同框。圖／摘自Eminem YouTube
阿姆穿上緊身衣化身Rap Boy。圖／摘自Eminem YouTube
阿姆穿上緊身衣化身Rap Boy。圖／摘自Eminem YouTube

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