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必須盡快找高人相助 命理師談孫安佐「真正中邪原因」

記者李姿瑩／台北即時報導
孫安佐精神狀態受到外界關注。圖／本報系資料照
孫安佐精神狀態受到外界關注。圖／本報系資料照

狄鶯、孫鵬為了兒子孫安佐焦頭爛額，種種脫序言行讓狄鶯稱孫安佐是在泰國遭人「下蠱」，最後找阿西陳博正老婆「西嫂」幫忙化解。外界對於孫安佐是否真的被「下蠱」議論紛紛，命理師沈嶸給出了參考答案，同時表示他並非是傳言中的「中蠱」。

對於這次孫安佐再次出事，狄鶯心灰意冷揚言要和孫鵬離婚，而孫安佐則開直播、接受採訪開嗆表達對父母的失望與不滿，尤其不諒解爸爸孫鵬。沈嶸點出，孫安佐之所以會有這些脫序的異常舉動，並非是單一原因引起，而是諸多複雜原因所造成的。

孫安佐自稱被醫院下蠱，但外界質疑可能有毒害讓他思緒混亂。沈嶸直言：「吸食大麻已經損害孫安佐的靈魂體，造成他言語行為失常。」沈嶸調閱孫安佐前世，表示他前世就是個「怪咖」，不被社會所認同，甚至有反社會傾向，加上一生都單身未娶，性格變得有些憤世嫉俗，容易失控暴衝，只要不得志就會使用藥物麻痺自己，導致他從前世就有「藥物成癮」的業力，此生容易有不自覺依賴藥物、毒品（大麻）來抒發情緒的現象，而沈嶸深入通靈後發現孫安佐身上確實有「大麻成癮」的訊號。

更糟的是，前世孫安佐因為「藥物上癮」已損害到精神狀態，導致轉世後此生容易因碰觸藥物、毒品使得業力爆發，產生脫序行為，沈嶸說：「孫安佐萬萬不可碰會上癮的藥物或毒品，否則會誘發他『精神失常』。」 對照他在泰國闖民宅脫褲等一連串脫序行為、返台直播說出各種邏輯跳躍的言論，表示孫安佐的業力已經徹底大爆發。

不僅如此，沈嶸還表示孫安佐身上有「邪靈干擾」現象，這使他精神狀態更加雪上加霜，所以孫安佐的脫序原因並非單一狀態能形容。沈嶸說明邪靈問題與中蠱是完全不同的，蠱是一種邪術詛咒，不論自己怎麼查，孫安佐都沒有被下蠱，而是「邪靈附身」，邪靈問題用宮廟道法的方式處理是完全無效的，這也是為何孫安佐現在語言表達仍跳脫正常邏輯的原因，因為邪靈還在他身上並未離開。

邪靈會導致被附身的人自殺或殺人，這也為何很多被邪靈附身的人會做出自殺、隨意開槍掃射、隨機殺人等行為的原因，孫安佐這次返家後會說出「想殺了自己」卻又發出不自殺聲明，這種「跳Tone」言行就是典型邪靈干擾的徵兆。

沈嶸補充濫用毒品的人就是鬼魂、邪靈最愛下手的對象，孫安佐這次在泰國吸大麻，才會被邪靈盯上。綜合「吸食大麻」、「精神異常」與「卡到邪靈」三種原因，才是這次孫安佐脫序舉動的根源，目前他身上的邪靈並未解除，沈嶸建議孫安佐要盡快找到厲害的高人處理邪靈，一般道法已經無法徹底解決，必需找到專門處理邪靈問題的人幫忙。

身為母親的狄鶯為了兒子「操碎了心」，孫安佐卻還在IG限時動態寫下：「家裡的人有病」，更多次在直播與採訪中批評父母，對照以前狄鶯多次在節目中分享母子親密情，也讓人感嘆為何會變成如今的局面？沈嶸通靈後發現狄鶯與孫安佐是「刑剋」關係，而且是孫安佐刑剋狄鶯，兩人相處會不斷損耗狄鶯的運勢、名聲和健康，讓狄鶯疲於奔命、收拾善後，現在甚至傳出狄鶯向媒體表示這次事件解決後要與孫鵬離婚，其實狄鶯與孫鵬1997年結婚生下孫安佐後，不到2年就離婚，直到2007年才復合再婚，如今婚姻又因兒子問題受到影響，完全就是典型的「刑剋」現象。

究竟是什麼造成了孫安佐對社會與家庭的不滿？沈嶸調閱因果簿後表示孫安佐有「不被諒解」、「痛苦」、「失望」、「報復心」、「仇恨」和「自毀」的不良業力，加上孫安佐從小養尊處優，他的腦波中認為「既然不需努力就能過好日子，那為何還需要努力？」，這也難怪他回台後會在直播中說出：「我家很有錢餒！我需要這麼拚命嗎？」這也使得孫安佐有「無責任感」的業力，這個不良業力讓他即使24歲表現卻仍像個小男孩一樣，無法對自己的行為負責，總是惹得母親狄鶯傷心難過。

沈嶸最後提出解方：「建議狄鶯對孫安佐要做到『真正的放手』，讓兒子對自己的所有行為負責，不要再出手幫他，也不要輕易給他財產，畢竟孫安佐已經成年，應該要讓他承受自己不成熟所造成的後果，讓他『從小男孩成長為男人』，必要時甚至要交給父親孫鵬管教。」

沈嶸提出命理觀點希望幫助孫家。圖／摘自臉書
沈嶸提出命理觀點希望幫助孫家。圖／摘自臉書

孫安佐 大麻 毒品

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