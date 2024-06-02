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周星馳微短劇「金豬玉葉」首上線 和星爺有關元素「在這裡」…

娛樂新聞組／即時報導
微短劇「金豬玉葉」一上線就引起討論。(取材自微博)
微短劇「金豬玉葉」一上線就引起討論。(取材自微博)

周星馳出品、易小星監製的微短劇「金豬玉葉」，在宣布開拍之初就受到極大關注。近日，「金豬玉葉」第一集終於上線，不少網友看了後，紛紛表示「確實不一樣」、「深入剖析社會現象」，但也有星爺的粉絲感到失望，「為何和星爺毫無關係」。

香港喜劇天王周星馳年初宣布與抖音平台合作，創立「九五二七劇場」，消息一出，一度讓不少「星粉」開心不已，期待星爺可能會在幕前露臉，或是影片中多少有一點他的創作。但隨著「金豬玉葉」第一集上線，不少人大嘆，「貌似沒周星馳啥事啊」、「作為周星馳的老粉80後，為什麼看兩分鐘都要看不下去」。

香港01報導，「金豬玉葉」講述夏若妍主演的台灣律師事務所實習生葉小萊，因其雙胞胎姐妹遭遇「殺豬盤」，決定前往內地尋找嫌疑人朱浩，卻發現對方也是被冒用了身分，元兇另有其人，兩人踏上笑料不斷的追兇之旅。而第一集跟星爺有關的元素，就只有開場時出現的「豬肉佬」，造型跟「國產凌凌柒」中星爺的「豬肉佬」造型一樣。

「金豬玉葉」劇情雖然並非粉絲想像的無厘頭、星爺式喜劇，但其實更貼切內地微劇風格。

有網友指出，「金豬玉葉」並非只注重表層情緒的傳統短劇，而是透過朱浩與葉小萊的故事，深入剖析社會現象以即揭露人性。此外，在劇情設計上展現高度勇氣，「確實不一樣」。

還有網友指出，第一集的內容中，最出彩的角色應是徐志勝。劇中，女主角去找上司請假，上司不准，女主角於是懟上司，而徐志勝表面上幫助上司，實際上拆台，揭露男上司與女下屬之間的苟且之事，暗藏周星馳早期喜劇的風格。

周星馳 香港 殺豬盤

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