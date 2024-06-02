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張柏芝被前經紀人寫歌諷「忘恩負義」、「為錢自認是狗」… 她回擊了

娛樂新聞組 /即時報導
張柏芝遭前老闆兼經紀人余毓興以單曲「以犬之名」嘲諷昔日作為。(取材自微博)
張柏芝遭前老闆兼經紀人余毓興以單曲「以犬之名」嘲諷昔日作為。(取材自微博)

香港知名女星張柏芝出道超過20年，演過許多膾炙人口影視作品，是許多人心目中的女神。近日，張柏芝的前老闆兼經紀人余毓興以唱作人身分推出全新單曲「以犬之名」，並在受訪時表明，創作歌曲就是要向大眾公開張柏芝的真面目。而張柏芝不甘被爆料，也發聲明反擊。

「以犬之名」歌詞寫道，「還是我道行不夠，明知你演技一流，黑歷史比書還厚，以犬之名為誓太牛」，還說，「你說你就是一條狗，一條忠心不二的狗，你會賴在我身邊不走，趕也不走」、「說謊不眨眼眸，連狗都會害羞」，大爆對方曾自稱會像狗一樣忠誠。

有媒體訪問余毓興有關歌詞的意思，他坦言歌名「犬」一字藏了一段故事，並直指，「創作這首歌，是要讓世人知道，當初張柏芝為了讓我支付4000萬元簽約金，不惜自認是一條狗，會永遠追隨在我身邊，沒想到後來她拿錢卻不依約拍戲，才會有這首歌的誕生。」

2011年他決定幫助張柏芝度過難關，雖然當下認為是正確的行為，但現在回想卻令他感到失望，覺得愚昧。他說至今也清楚記得當日情景和對話，但由於當中涉及重量級人物，所以不便透露更多細節。

訪問中，余毓興對於與張柏芝合作的經歷形容是「感到失望、憤慨」，並以「過河拆橋，忘恩負義」形容張柏芝。

余毓興還說，張柏芝在取得4000萬簽約金後，拒絕依約拍戲，他曾就此向其追討簽約金，但是最終無效，後續決定於2020年提告，求償港幣1276萬元，目前香港法院已經就此案進行審理。

針對種種指控，張柏芝工作室在時隔1天後，終於發聲明回應，斥余毓興發表的言論均為虛假，嚴重不實，惡意中傷，不論是歌曲及採訪內容皆對張柏芝構成惡劣影響，還稱已委托律師事務所全權處理，維護合法權益。

此外，張柏芝其實多年前曾反控余毓興2014年涉嫌偽造公章簽合同進行詐騙，同年被告，接著又捲款跑路，受害者多達數百人。

張柏芝 香港

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