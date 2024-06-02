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張學友不藏了 罕揭演唱會大亮點 隔空點名周杰倫

記者林士傑／即時報導
張學友透露歌單的大亮點。圖／JDS提供
張學友透露歌單的大亮點。圖／JDS提供

張學友「60+」世界巡演今晚在台北小巨蛋邁入第3場，談到被很多人問說「你唱很多粵語歌」，於是想要趁機發聲：「台灣是我國語歌的發源地，台灣很多人是因為國語歌而認識我，可是今天的每一首歌都跟節目製作有關，我只能跟大家承諾安可時盡量唱國語歌。」

而歌單還有一大亮點，正是他為粉絲精挑細選出的2首個人創作，語畢忍不住露出害羞微笑，「本人寫的歌有什麼特別呢？因為本人非常少寫歌，所謂物以稀為貴，所以我的歌是很特別的，周杰倫的歌就，太多了」，全場萬名觀眾被他逗笑。

談及闊別6年攻蛋的心情，張學友說因為間隔太久，很怕大家忘記他了，「你們還在我身邊，謝謝，第1場的緊張是來自於隔了很久來到台灣」；再來第2場怕表現沒有第1場好，因為沒有第1場（相隔太久）的藉口，幸好自己表現還可以；今晚第3場緊張感則是因為身體的疲累，「很累的，但無論我有多累，都會盡全力，把今天演唱會做好一點」。他還自曝會怕爆破特效，提醒大家小訣竅：「如果看到我一直退，就要摀住耳朵，因為很大聲，我也很怕。」

今晚是他「60+」世界巡演的第138場，安可歌曲盲盒一一揭曉，是「心如刀割」、「她來聽我的演唱會」、「一路上有你」，唱完「忘記你我做不到」後，他直呼感覺有點沉重，「讓我來首輕鬆一點的可以嗎，『誰想輕輕偷走我的吻』」，結果樂手老師卻開始演奏「如果這都不是愛」，他當下笑說真的不受控，但仍配合樂手完美詮釋，最後以「吻別」畫下句點。

周杰倫

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